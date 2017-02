Onko kunnassanne kiva seurantalo? Teatterikorkeakoulu haluaa tulla kylään

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu juhlii Suomen 100 000-vuotista (kyllä, luit oikein) olemassaoloa valtakunnallisella iltamakiertueella. Se on osa muun Suomen vaatimattomampaa 100-vuotisjuhlaa.



Näyttelijäopiskelijoiden esitys kiertää eri puolilla Suomea syksyllä 2017, mutta vielä ei ole tietoa missä. Nyt etsitään esiintymispaikkoja.



Haussa on etenkin seurantaloja ja vanhoja kyläkouluja, joihin esitys voisi tulla kyläilemään.



Juha Hurmeen koostama



Iltamamuotoisessa esityksessä kuullaan ensin tietenkin avajaispuhe, sitten sivistävä esitelmä ja hyödyllistä kansanvalistusta. Kiertueen komeat 100 000 vuotta tulevat kuvaelmasta: Siinä aiotaan näyttää, millaista neandertalinihmisten elämä oli maassamme 50 000–150 000 vuotta sitten.



Teatterin, laulun ja runon kautta käydään läpi myös 100-vuotista historiaamme kirjallisuuden ydinteosten kautta. Ja kun iltamista on kyse, väliajan jälkeen on luvassa tanssit.



lltamaohjelman on koonnut kirjailija ja ohjaaja Juha Hurme, joten yleisön kiinnostuksesta suosio tuskin jää kiinni.



Osaksi kiertuekalenteria voi hakea täällä 31. maaliskuuta mennessä. Esitys on tilaajalle maksuton, ja sen kylkeen voi itse järjestää vaikkapa väliaikatarjoiluja.