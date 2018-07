Nyt löytyi vastaus Kaija Koon ikuisuuskysymykseen: Alynda Segarra tietää, kuka keksi rakkauden

Pori Jazziin saapuvan Hurray for the Riff Raffin hengetär sai vastattavakseen 12 laulujen nimistä poimittua kysymystä.

Nainen on yhtä kuin yhtyeensä ja yhtyeen musiikki yhtä kuin naisen elämä.

Näin ovat marjat Alynda Segarran terästetyssä smoothiessa, jota tarjoillaan Pori Jazzissa lauantaina 21. heinäkuuta nimellä Hurray for the Riff Raff. Nimi tarkoittaa eläköönhuutoa roskaväelle.

Puertoricolaistaustainen Bronxin kasvatti kehittyi muusikoksi ja lauluntekijäksi niin sanotulla Woody Guthrien menetelmällä.

Hän otti banjon kainaloonsa ja lähti kotoaan 17-vuotiaana. Seuraavina vuosina hän opetteli soittamaan, vietti junapummin kulkurielämää ja päätyi lopulta New Orleansiin Mississippijoen suistoon.

Nyt Hurray for the Riff Raff on yksi folk-bluesin ja indie-americanan tulikuumista nimistä. Siksi soitimme yhtyeen cheerleaderille ja esitimme hänelle tusinan verran kysymyksiä. Kaikki ovat laulujen nimiä.

1. Who are you?

”Kuka olet?” The Who 1978

– Jaaha, heti tuli vaikea. No, olen Alynda Segarra ja pidän itseäni protestilaulajana.

2. Are you experienced?

”Oletko kokenut?” Jimi Hendrix 1967

– Olen. Viimeksi kulunut vuosi on ollut minulle hurjaa kasvun aikaa. Musiikki ja sen esittäminen merkitsevät minulle nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

– Yleisölle laulaminen ja soittaminen on henkinen kokemus. Se vieläpä korostuu, kun ajattelee, mitä kaikkea tässä maassa on tapahtunut viime aikoina.

3. What’s going on?

”Mitä tapahtuu todella?” Marvin Gaye 1971

– Hyvä kysymys! Juuri nyt maailmassa on paljon vallanpitäjiä, jotka ovat hyvin peloissaan.

– He pelkäävät ihmisten liittyvän yhteen ja vaativan maapalloa ja tulevaisuutta takaisin itselleen. He pelkäävät, että ihmiset alkavat edellyttää tasa-arvoa ja ihmisarvoista elämää. He pelkäävät ihmisiä.

– Siksi he turvautuvat mielipiteiden manipulointiin ja valheisiin.

4. What’s so funny ’bout peace, love and understanding?

”Mitä vikaa on rauhassa, rakkaudessa ja yhteisymmärryksessä?” Nick Lowe ja Brinsley Schwarz 1974, Elvis Costello 1978

– Niinpä. Rakkautta ja varsinkin rauhaa pidetään naiiveina juttuina, koska rauhaa on muka mahdotonta saavuttaa.

– Sekin on manipulointia. Savijaloilla seisovat vallanpitäjät antavat meidän uskoa, että rauha on typerä ja lapsellinen ajatus.

5. Where have all the flowers gone?

”Minne kukat kadonneet?” Pete Seeger ynnä muut 1950- ja 1960-luvuilla

– Mieleen tulee vanha sitaatti, jonka mukaan ”he yrittivät haudata meidät tietämättä, että olemme siemeniä”.

– Juuri nyt maan mullista on kaikkialla nousemassa monenlaista hyvää. Tulee taidetta ja taiteilijoita. Tulee ajattelijoita, jotka uskovat oikeudenmukaisuuteen ja ihmisoikeuksiin.

– Tällaiset perustavaa laatua olevat arvot ovat ihmisyyden juurakossa. Ei niitä voi kitkeä pois. Kukat tulevat vielä kukkimaan.

6. Do you believe in magic?

”Uskotko magiikkaan?” The Lovin’ Spoonful 1965

– Totta kai uskon! Asun New Orleansissa, joten minun on pakko uskoa (nauraa).

– Koko tähänastinen elämäni on opettanut minulle, että magiikka ja taika ovat totta. Jo se on suuri ihme, että olen ja elän. Sama pätee luontoon. Se on täynnä taikuutta.

– Sekin on silkkaa magiikkaa, että saan tehdä musiikkia niin kuin nyt teen. Yritän pitää unelmani elossa.

7. How can a poor man stand such times and live?

”Miten köyhä ihmispolo kestää näitä aikoja ja pysyy hengissä?” Blind Alfred Reed 1929

– Vau. Nyt mieleen tulevat maailman kaikki syrjäytyneet ihmiset ja ne, jotka joutuvat pakenemaan kodeistaan sotaa tai ympäristötuhoja. Jälkimmäisistä tuhoista puhutaan hämmästyttävän vähän.

– Pelkästään Yhdysvalloissa ihmisiä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Silti tätä maata pidetään yhtenä maailman vauraimmista valtakunnista.

– Maailma ja ihmiskunta ovat näinä aikoina yhtä suurta kansojen yhteisöä, vaikka jotkut eivät tahdo niin olevan. Se yhteisö voi pärjätä ja mennä eteenpäin vain empatian voimalla ja vaurauden tasaisemmalla jakamisella.

8. Who put the bomp?

”Kuka pani mällin?” Barry Mann ja Gerry Coffin 1961

– Kuka pani minkä? Onko se pommi vai pomppu vai mikä? Kyseessä taitaa olla vanha slangisana, jota on vaikeaa selittää, vähän niin kuin ”mojo” tai ”mälli”.

– Tiedän kyllä biisin (laulaa ”rama-lama-ding-dong”). Vastaan, että kaikki sai alkunsa bluesista.

– Ollaan missä päin maailmaa tahansa, köyhät tekevät parasta musaa. He tekevät sitä pysyäkseen hengissä.

– Rock’n’rollin ja kaiken muunkin musiikin energia kumpuaa köyhyydestä ja eloonjäämistaistelusta.

9. Who’ll stop the rain?

”Kuka lopettaa sateen?” Creedence Clearwater Revival 1970

– Kysymys sopii tänne New Orleansiin. Täällä sataa juuri nyt kaatamalla.

– Ensinnäkään sadetta ei voi lopettaa ja toisekseen maapallo todella tarvitsee sadetta.

10. Why do fools fall in love?

”Miksi hölmöt rakastuvat?” Frankie Lymon & The Teenagers 1956

– Koska me olemme niin hölmöjä (nauraa pitkään).

– Elämähän on elämistä varten. Elämä on yhtä kokeilemista ja kokemista sekä kommunikointia toisten elävien olentojen kanssa.

11. Do you know the way to San Jose?

”Tiedätkö miten pääsee San Jose’hen?” Dionne Warwick ja Burt Bacharach & Hal David 1968

– En tiedä. Varmaan siellä pitäisi käydä.

12. Kuka keksi rakkauden?

”Whose idea was love?” Kaija Koo 1993

– Hmm, tämä panee miettimään (miettii).

– Eivätköhän lapset keksineet rakkauden. Pienet lapset eivät teeskentele. He rakastavat niin vilpittömästi, puhtaasti ja avoimesti vanhempiaan ja ihmisiä jotka suojelevat heitä, tai joiden ainakin pitäisi suojella.

Mitä pidit tällaisesta haastattelusta?

– Pidin todella paljon. Minua ei ole koskaan haastateltu tällaisilla kysymyksillä.

– Muistutit minua monesta hienosta laulusta. Muutamaa täytyy päästä kuuntelemaan heti.