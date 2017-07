Nuoret lahjakkuudet mittelevät taitojaan Timo Mustakallio -laulukilpailun finaalissa

Savonlinnan Oopperajuhlien yhteydessä käytävän Timo Mustakallio -laulukilpailun finaaliin on valittu kahdeksan nuorta laulajaa. Finalistit valikoituivat alkukilpailun kuudentoista ehdokkaan joukosta. Finaalissa kuullaan seitsemää nais- ja yhtä mieslaulajaa.

Loppukilpailu käydään illalla kello seitsemältä.

29. kertaa järjestettävä kilpailu on tarkoitettu nuorille, uransa alussa oleville laulajille. Kilpailussa on yksi sarja, joka on avoin sekä miehille että naisille.

Kilpailussa valitaan kaksi voittajaa, joista toiselle annetaan 15 000 euron suuruinen palkinto Mustakallion rahastosta ja toiselle 10 000 euron suuruinen palkinto Suomen Kulttuurirahaston Eero Rantalan rahastosta.

Tuomaristoon kuuluvat puheenjohtaja Jorma Silvasti, oopperalaulaja Tommi Hakala, kapellimestari Hannu Lintu ja sveitsiläinen sopraano Edith Mathis.

Oopperalaulaja Mustakallio perusti nimeään kantavan rahaston kannustaakseen suomalaisia laulajia heidän jatko-opinnoissaan ja edistääkseen suomalaista laulutaidetta.