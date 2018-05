Musiikki Oulun konservatorion rehtoriksi on valittu hallintotieteiden maisteri Noora Tuominen, 45. Hän aloittaa tehtävässä elokuun alussa.

Oulun lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan Pekka Fredrikssonin tekemän valinnan perusteluissa todetaan, että Tuomisella on työhön soveltuvan ammatillisen kokemuksen, koulutuksen sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella parhaat edellytykset toimia rehtorin virassa.

Tuominen on suorittanut muun muassa Master of Culture and Arts -musiikkipedagogin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon pääkaupunkiseudun Metropolia-ammattikorkeakoulussa, hallintotieteen maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa, musiikkioppilaitoksen opettajan tutkinnon Helsingin konservatoriossa sekä opetushallinnon tutkinnon.

Tuominen on urallaan työskennellyt rehtorina musiikkiopistossa ja pianonsoiton opettajana konservatoriossa. Tällä hetkellä hän toimii rehtorina Meri-Lapin musiikkiopistossa, jolla on toimipisteet Kemissä ja Torniossa.

Hakijoita haastatteli Fredrikssonin lisäksi aluepäällikkö Seija Karvonen. Asiantuntijana haastatteluihin osallistui Oulun konservatorion nykyinen rehtori Eero Liimatainen.

Virkaa haki 14 henkilöä. Haastatteluihin pääsivät Tuomisen lisäksi Esa Heikkilä, Johanna Leponiemi, Kristiina Leskinen, Pirkko Paananen-Vitikka, Katri-Helena Rautiainen ja Markku Viitasaari. Esa Heikkilä kuitenkin perui hakemuksensa.