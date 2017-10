Nobelin kirjallisuuspalkinto Kazuo Ishigurolle

Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa japanilaissyntyinen brittikirjailija Kazuo Ishiguro. Ishiguro on syntynyt Nagasakissa vuonna 1954. Häneltä on suomennettu seitsemän teosta, ja ne on julkaissut Tammi.

Palkintolautakunta luonnehtii Ishiguron romaaneja valtavan tunnevoimaisiksi ja mielikuvituksellisiksi.

Ishiguro muutti isänsä työn vuoksi Britanniaan jo lapsena. Hänen ensimmäiset novellinsa julkaistiin vuonna 1981 ja ensiromaaninsa Silmissä siintävät vuoret seuraavan vuonna. Se voitti Whitbreadin vuoden kirja -palkinnon.

Booker palkinnon Ishiguro voitti kolmannella romaanillaan Pitkän päivän ilta vuonna 1989.

Ishiguron kirjoja on käännetty yli 30 kielelle.

Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai ensimmäisenä lauluntekijänä yhdysvaltalainen muusikko Bob Dylan rocklyriikastaan.