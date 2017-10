Nobelin kirjallisuuspalkinto Kazuo Ishigurolle - japanilaissyntyinen kirjailija muutti Britanniaan jo lapsena

Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa japanilaissyntyinen brittikirjailija Kazuo Ishiguro. Ishiguroa voi pitää yllätysvalintana, sillä hän ei ollut vedonlyöjien suosikkien joukossa.

Ishiguron valinta on kuitenkin Ruotsin akatemialta paluu turvallisemmille vesille sen jälkeen, kun se myönsi kirjallisuuspalkinnon muusikko Bob Dylanille rocklyriikastaan. Hän oli ensimmäinen lauluntekijä, joka sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Dylanin palkitseminen nostatti runsaasti arvostelua kirjailijapiireissä.

Palkintolautakunta luonnehtii Ishiguron romaaneja valtavan tunnevoimaisiksi ja mielikuvituksellisiksi.

Ishiguro kertoo BBC:lle olevansa palkinnosta imarreltu ja ällikällä lyöty. Ishiguron mukaan hän epäili huijausta, kun Nobel-komitea otti häneen yhteyttä.

- Se on valtava kunnia pääosin siksi, että se tarkoittaa minun olevan parhaiden koskaan eläneiden kirjailijoiden jalanjäljissä.

Kansainvälisiä romaaneja

Ishiguro on itse kertonut haluavansa kirjoittaa kansainvälisiä romaaneja.

- Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että romaani sisältää elämästä sellaisen näkemyksen, jolla on merkitystä eri taustoista tuleville ihmisille eri puolilla maailmaa. Romaani voi kertoa hahmoista, jotka lentävät mannerten välillä, mutta yhtä lailla tapahtumat voivat sijoittua yhdelle pienelle paikkakunnalle, Ishiguro kuvailee British Councilin sivuilla.

Ishiguron romaanien punainen lanka on muisti osana ihmistä ja eriasteinen yksilötason tai kollektiivinen itsepetos, luonnehtii suomentaja Helene Bützow kirjailijaa.

- Muistamisella tarkoitan myös unohtamista ja muistojen torjumista ja muokkaamista, Bützow kommentoi STT:lle.

Bützowin mielestä Ishiguro on tavattoman taitava alleviivaamattomassa käsittelyssä, joka jättää oivallukset ja oikean tarinan ymmärtämisen lukijalle.

Kaikki Ishiguron romaanit ovat suomentajan mielestä myös hauskoja lempeällä ja ymmärtävällä tavalla, jossa hymyillään ihmisen elämälle ja yleismaailmallisille heikkouksille tuomitsematta.

- Kirjoittajan rakkaus omiin henkilöihinsä, myös niihin jotka eivät ole supermenestyjiä, on aivan ihanaa.

Bützow on kääntänyt yhtä lukuun ottamatta kaikki Ishiguron suomennetut teokset. Hän sanoo olevansa tavattoman yllättynyt, suorastaan huumaantunut Nobel-uutisesta.

Kaikki lukijat, joita Bützow on tavannut, puhuvat aina Pitkän päivän illasta. Siinä Ishiguron teemat ja hänelle läheiset asiat tulevat ehkä helpoimmassa ja vetoavimmassa muodossa esille.

- Mutta minä pidän niistä kaikista. Esimerkiksi Menneen maailman maalari on hieno kuvaus. Aina kun häneltä on tullut uusi kirja, tuntuu, että se on entistä parempi ja entistä tarkemmin osuu siihen, mitä hän haluaa sillä sanoa.

Jo valmiiksi palkittu kirjailija

Ishiguro syntyi Nagasakissa vuonna 1954, mutta muutti isänsä työn vuoksi Britanniaan jo lapsena.

Hänen ensimmäiset novellinsa julkaistiin vuonna 1981 ja ensimmäinen romaaninsa Silmissä siintävät vuoret seuraavana vuonna. Se voitti Whitbreadin vuoden kirja -palkinnon.

Booker-palkinnon Ishiguro voitti kolmannella romaanillaan Pitkän päivän ilta vuonna 1989. Siitä ja vuoden 2005 Ole luonani aina -romaanista on tehty myös elokuva.

Ishiguron kirjoja on käännetty kymmenille kielille. Lisäksi Ishiguro on tehnyt tv-käsikirjoituksia. Hänen teoksistaan on suomennettu seitsemän, ja ne on julkaissut Tammi.

Muun muassa Sofi Oksanen on kertonut pitävänsä Ishiguroa kirjallisena vaikuttajanaan.

Ishiguro asuu perheineen Lontoossa. Kirjallisuuden Nobel jaettiin tänä vuonna 114. kerran.