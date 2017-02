Näyttelijä Tom Hardysta povataan seuraavaa Bondia – tämän hän paljasti DiCaprio-tatuoinnista

Brittinäyttelijä Tom Hardylla, 39, oli lapsena Mad Maxin mukaan nimetty koira Max. Se ei vielä ole tavatonta. Erikoiseksi sattumaksi se muuttui vasta, kun Hardy valittiin uudeksi Mad Maxiksi elokuvassa Fury Road.



Moni tuntuu toivovan juuri nyt, että Hardylla olisi myös koira nimeltä Bond. Hardy on keikkunut jo muutaman vuoden veikkauslistojen kärjessä Daniel Craigin seuraajaksi James Bondin ikoniseen rooliin.



Tapasimme Hardyn Tukholmassa. Joko mies voisi itse paljastaa olevansa seuraava 007?



– Bondit aloittavat yleensä siinä 36- ja 37-vuotiaina, ja minä olen jo kohta 40. Se laiva lienee siis jo seilannut ohitseni.



Niin cool kuin Bondin rooli onkin, Hardy haaveilee mieluummin jostain ainutkertaisesta elokuvasta.



– Valitsisin Bondin sijaan koska tahansa jonkin sellaisen elokuvan kuin Yksi lensi yli käen pesän, Kellopeliappelsiini tai Arpinaama.



Hardy uskoo, että seuraava James Bond on joku, jota ei ole mainittu vielä yhdelläkään veikkauslistalla.



– Älkää ymmärtäkö väärin! Saatan toki harkita uudelleen, jos roolia minulle tarjotaan, Hardy kiirehtii nauraen korjaamaan.



Taboo on anti-Downton



Tom Hardy on saapunut Tukholmaan markkinoimaan HBO Nordicilla pyörivää Taboo-sarjaansa, jonka hän on luonut yhdessä isänsä Chips Hardyn ja Steven Knightin kanssa.



– Olin heittänyt ensimmäiset ajatukset sarjan päähenkilöstä ja tarinasta jo kymmenen vuotta sitten isälleni.



Knight taas lupasi lähteä mukaan vaihtokauppana Locke-elokuvasta (2013), jonka haastavaan pääosaan hän halusi nimenomaan Hardyn.



– Voi sanoa, että Steven jalosti Taboon. Tarina on yhä sama kuin kymmenen vuotta sitten. Nyt se on vain ikään kuin paljon paremmin varusteltu malli samasta autosta.



Hardy halusi luoda historiallisen sarjan, joka olisi jotain aivan muuta kuin perinteiset pukudraamat. Hän onkin kuvaillut Taboota anti-Downtoniksi Downton Abbey -sarjaan viitaten.

Taboo on synkkä, mutta vangitseva sarja, katso traileri:







Jatko on mahdollista



Hyvin tummanpuhuvassa sarjassa kuolleeksi luultu James Delaney (Tom Hardy) palaa Afrikasta 1800-luvun Englantiin ottaakseen isänsä jättämän arvokkaan, ja useiden kieroilevien tahojen tavoitteleman, maapläntin haltuunsa. Mukana on huippunäyttelijöitä House of Cardsista ja Game of Thronesista. Päähenkilö Delaney on jännittävä yhdistelmä shamaania, sarjamurhaajaa ja sankaria.



Sarja on saanut hyvän vastaanoton Pohjoismaissa ja Britanniassa, missä sitä esittää BBC. Sarjan huipennus nähdään 25. helmikuuta HBO Nordicilla.



Taboosta on puhuttu koko ajan kahdeksan jakson minisarjana. Tarkkaan varjeltu viimeinen jakso tuo Hardyn mukaan selkeän lopetuksen, mutta ei ehkä sittenkään loppua.



– Olen tehnyt sarjaa koko ajan sillä ajatuksella, että se saa jatkoa. Toivon niin.



Veto DiCaprion kanssa



Toinen kuuma asia, josta Tom Hardylta näinä päivinä udellaan, on hänen tatuointinsa. Erityisesti yksi tietty tatuointi.



– Tarkoitat sitä Leo on p**ka -tatuointia, Hardy vastaa ja nauraa käheästi päälle.



Hardy löi näyttelijäkollegansa Leonardo DiCaprion kanssa vetoa The Revenant -elokuvan Oscar-ehdokkuuksista. DiCaprio oli varma, että Hardy pääsee pahisroolillaan ehdolle parhaasta miessivuosasta.





Leonardo DiCaprio (vas.) ja Tom Hardy näyttelivät jo toistamiseen yhdessä elokuvassa The Revenant. KUVA: NINA PROMMER

Hardy ei uskonut, joten miehiä kun ovat, he löivät asiasta vetoa. Jos DiCaprio olisi väärässä, hän tatuoisi Hardyn nimen itseensä, ja jos Hardy taas olisi väärässä, hän tatuoisi ”Leo knows everything” -tekstin ihoonsa.



Hardy sai kuin saikin ehdokkuuden, vaikka Oscar-pysti jäi vielä voittamatta.



– En ole vielä ottanut tatuointia, mutta annoin sanani, joten pakkohan se on ottaa, Hardy vastaa ja katselee käsivarsiaan.



– Ei sille kyllä oikein ole tilaa! Mutta ei kysymys ole enää siitä, että mihin, vaan pikemminkin milloin.



Mies on tunnettu tatuoinneistaan – ja myös sanansa pitämisestä. Hänen käsivarteensa on tatuoitu jo hänen agenttinsa Lindy Kingin nimi. Sen Hardy lupasi ottaa, jos King hoitaa hänet Hollywoodiin.



Kuuma nimi juuri nyt



King teki työtä käskettyä. Tällä hetkellä 39-vuotias brittinäyttelijä on kenties jopa Hollywoodin kuumin nimi. Eikä vain Bond-veikkailujen takia, sillä meriittejä riittää ilmankin.



Suuren yleisön tietoon Hardy nousi sivuroolissa niin ikään Leonardo di Caprion rinnalla Inception-elokuvassa. Sitä ennen hän oli tehnyt monipuolisia päärooleja elokuvissa kuten Humiseva Harju ja Bronson. Toisinaan hempeänä, toisinaan mielipuolisen hurjana.



Oli vähällä, ettei häntä nähty aikoinaan jo Ylpeys ja ennakkoluulo -elokuvan romantiikan ikonina Mr. Darcyna. Sen roolin Hardyn nokan edestä nappasi tuolloin Matthew Macfadyen.



”Bane on herkkä hirviö”



Hardyn roolit ovat sittemmin olleet synkänpuoleisia. Batman-elokuvassa Yön ritarin paluu Hardy teki hurjasta Banesta vaikuttavan hahmon, vaikka tyypistä näkyvät lähinnä vain silmät. Hardyn Mad Max oli Fury Roadissa ilman rautamaskiakin lähes yhtä kovakasvoinen kuin Bane.



– Sanoisin silti, että eri roolejani yhdistää herkkyys. Kaikki roolini heijastavat eri puolia minusta itsestäni.



Myös Bane?



– Kyllä, Banehan on hyvin herkkä. Siis nimenomaan Christopher Nolanin elokuvassa, ei sarjakuvassa. Bane on toki hirviö. On hänelläkin silti etiikkansa, vaikkei ehkä moraalia, Hardy muotoilee.



Herätys oksennuslammikossa



Hardy on kulkenut pitkän matkan nykyiseen asemaansa. Lontoolaisen yksityiskoulun kasvatti ajautui huonoille teille heikon koulumenestyksen myötä. Hardyn taiteilijavanhemmat yrittivät keksiä Tomille mielekästä tekemistä, joten he patistivat nuorenmiehen Drama Centre Londoniin näyttelijäoppiin.



Vaikka Hardy sai tunnustusta ja roolejakin, se ei vielä tarjonnut miehen kaipaamaa koukkua. Sitä löytyi enemmän juhlimisesta ja crackista.



Esquire-lehden haastattelussa Hardy kertoo olleensa lähellä heittää kultalusikkansa nurkkaan. Herääminen lattialla veri- ja oksennuslammikosta täysin vieraassa paikassa ja ilman mitään muistikuvia tapahtuneesta havahdutti. Kuinka yksinkertaisen typerää olisi heittää hukkaan kaikki hyvän elämän ainekset, jotka on saanut ihan ilmaiseksi? Hardy on ollut huumeista kuivilla vuodesta 2003.



Hardyn Suomi-kytkös



Ilman herätystä hän ei taatusti olisi nyt Tukholmassa markkinoimassa isoa omaa sarjasatsaustaan.



Taboossa on myös suora Suomi-kytkös. Viimeiset neljä osaa ovat suomenruotsalaisen Anders Engströmin ohjaamia. Neljä ensimmäistä ovat tanskalaisen Kristoffer Nyholmin käsialaa.



– Pohjoismaalaiset ohjaajat ovat olleet jo pitkään kuumia. Toivon, että trendi jatkuu, Hardy sanoo.

Tom Hardy on mystinen James Delaney HBO Nordicilla pyörivässä Taboossa.

Hän arvostaa pohjoismaista pakottamatonta, mutta silti analyyttistä ja psykologista tyyliä trillereissä, kauhussa ja rikossarjoissa. Engströmiä hän kehuu musikaaliseksi ja visuaaliseksi ohjaajaksi.



– Hänen käsissään värit virtaavat. Hän kokosi Taboon kasaan kuin taitava tatuointitaiteilija.



Engström on tehnyt uraa pääosin Ruotsissa, hän on ohjannut muun muassa Wallandereita ja Irene Hussia, mutta on hän Suomessakin tehnyt muutaman Vares-elokuvan ja muun muassa kuusi jaksoa Helsingin herra -sarjasta.