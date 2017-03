Näyttelijä Esko Salminen: "Pelottavaa, kuinka ajankohtainen Macbeth nyt on"

Sanotaan nyt heti alkuun, että Kansallisteatterin uusi Macbeth ei kerro Donald Trumpista. Se käsittelee kuitenkin hyvin tutun kuuloisia teemoja.



– Macbeth kertoo siitä, mihin vallanhalu ja huono johtajuus voivat johtaa. Miten ihmisten valinnat vaikuttavat ympäristöön, yhteisöihin, yhteiskuntiin ja loppujen lopuksi koko maapalloon, ohjaaja Janne Reinikainen sanoo.



– Totta kai monenlaiset tyranneiksi nimitetyt johtajat möyrivät tätä tehdessä mielessä, hän myöntää.

Reinikaista suoremman viivan Trumpiin vetää kuningas Duncanin roolissa nähtävä Esko Salminen. Hänen mielessään Trump möyri keskiviikon lehdistötilaisuudessa vielä hyvinkin tuoreena.



– Katsoin viime yönä Trumpin puheen Yhdysvaltain kongressille. Minulle tuli aivan Mussolini mieleen: ne ilmeet, puheen tauot ja silmien mulkaukset! Ei tämä tilanne naurata millään tavalla. Pelottavaa, kuinka ajankohtainen Macbeth nyt on, Salminen sanoo.



Teksti istuu suuhun



8. maaliskuuta ensi-iltansa saava Macbeth osoittaa ainakin sen, että yli 400 vuotta vanha teksti on yhä ajankohtainen. Kansallisteatterin Macbeth myös näyttää ja kuulostaa modernilta. Siitä pitää huolen muun muassa uusi suomennos, jonka ohjaaja Reinikainen on tehnyt yhdessä Eva Buchwaldin kanssa.



William Shakespearen tekstit eivät tunnetusti ole kaikkein helpointa englantia.



– Eva on britti ja on saanut jo lapsuudesta Shakespearen maailman ja kielen. Hän pystyi avaamaan niitä monia eri merkityksiä ja tasoja, joita teksti sisältää.



Reinikainen taas huolehti suomen kielestä ja pani lauseet istumaan kauniisti tähän päivään. Lauseet kuulostavat nykykielisiltä, mutta ovat onnistuneet säilyttämään myös runollisuutensa.



– Siinä on monenlaisia rekistereitä. Sen pitää kuitenkin kuulostaa siltä, miten aikamme ihmiset puhuvat kommunikoidakseen muiden kanssa, ei lausuakseen runoa, Reinikainen sanoo.



Luusuaniemi luihuilee



Pääparina nähdään Katariina Kaitue ja Antti Luusuaniemi. Kaitue viettää samalla 25-vuotistaiteilijajuhlaansa.



– En voisi kuvitella Lady Macbethin rooliin Kaituetta sopivampaa näyttelijää niin ominaisuuksiltaan, iältään, laadultaan, kokemukseltaan kuin suurelta ilmaisun skaalaltaan, Reinikainen listaa.





Kansallisteatterin Macbethin seksikkäänä ja voimakkaana Lady Macbethinä loistaa 25-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävä Katariina Kaitue. KUVA: Mauri Ratilainen

Upea fyysisyys ja pitkä kokemus kiteytyvät 50-vuotiaassa Kaitueessa.



– Onhan se fyysinen rooli etenkin näytelmän alussa, ja nimenomaan Macbethien kotona seinien sisällä. Kameleonttejahan me kaikki olemme, Kaitue muotoilee



Luusuaniemikin on tunnettu monisyisistä rooleistaan. Joku voisi sanoa, että hän esittää aina joko luihua tai snobia.



– Mitä? Luihua ja snobia? No, mutta sankarirooli on maailman tylsin. Macbethkin on antisankari. En muista koskaan päässeeni tekemään tosi mukavaa tyyppiä. Ehkä Luottotyyppi on sellainen, mutta sekin on aika tossu – ja sekin rooli piti itse kirjoittaa, hän nauraa.



Macbethin roolia hän kuvailee varsin jännästi.



– Macbeth on kuin eläkkeelle jäänyt NHL-jääkiekkoilija, jolla on kaikki, mutta ei oikeastaan enää mitään.



Paitsi tietenkin edustava vaimo?



– Lady Macbeth on kyllä hyvin itseohjautuva vaimo, Luusuaniemi vastaa diplomaattisesti.