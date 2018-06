Rouvat ryöstäjinä

*** Jenny Bengtsson ja Cecilia Svensson ovat kaksi 60-vuotiasta keskiluokkaista naista Ruotsin Kalmarista, jotka havahtuvat siihen, ettei tulevaisuus näytä hyvältä. Tämän ymmärrettyään he päättävät ryöstää pankin. Kukas heitä nyt epäilisi?

Tuskin moni, ja tässä on uuden ruotsalaissarjan juju. Tosiaan, kuka mummo nyt ryöstäisi pankin? Mutta onko korrektia luokitella kuusikymppiset naiset mummokastiin?

Tässä tv-sarjassa pääosassa on kaksi elämäänsä pettynyttä vahvaa ja viisasta naista, opettaja ja lääkäri, jotka joutuvat toteamaan, että odotukset taloudellisesti turvatusta vanhuusiästä joutavat romukoppaan.

Jenny on eroamassa miehestään ja joutuu selvittämään myös avioehdon, jonka oli jo unohtanut. Riitaisan eron keskellä hän saa huomata, että yhteisistä vuosista huolimatta allekirjoitus paperissa merkitsee sitä, että miehelle jäävät talot ja autot, eikä hänellä ole varaa edes asuntoon.

Cecilia ja hänen miehensä Jan unelmoivat talon hankkimisesta Provencessa, mutta Cecilian huonot osakekaupat jarruttavat toteutusta.

Sitten hän saa kuulla kuolevalta potilaaltaan mahdollisuudesta ryöstää Karlaplanin Handelsbankenin konttori Tukholmassa.

Ajatus tuntuu aluksi pähkähullulta, mutta sitten naisten mieli muuttuu. He ovat aina toimineet oikein, ja mikä on siitä kiitos? Miksi he eivät voisi, jos sitä oikein ajattelee? Olisiko heillä todella jotain menetettävää?

Yle Teema & Fem maanantai 25.6. klo 19.45