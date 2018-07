Muusajuhlat tuo kaupunkiin pohjoismaisia huippudekkaristeja – Ouluun on tulossa Arne Dahl ja Michael Katz Krefeld

Pohjoismaiset dekkaristit Arne Dahl ja Michael Katz Krefeld nähdään Oulun Muusajuhlilla tänä vuonna. Dahl on oikealta nimeltään Jan Arnald.

Muusajuhlat on monitaiteellinen sanataidefestivaali, joka järjestetään 14.–19. elokuuta. Ohjelmistossa on kymmeniä tapahtumia.

Arne Dahl on yksi Ruotsin tunnetuimpia rikoskirjailijoita. Hänen trillereitään luetaan paljon myös Suomessa. Dahl on oululaisten jututettavana keskiviikkona 15. elokuuta Oulun kaupunginkirjaston tapahtumatila Laiturissa.

Michael Katz Krefeld esiintyy Laiturissa puolestaan perjantaina 17. elokuuta. Hän on yksi Tanskan suosituimpia rikoskirjailijoita, joka tekee myös tv-käsikirjoituksia. Like Kustannus on julkaissut Krefeldiltä suomeksi viisi rikosjännäriä, joista uusin on tänä vuonna ilmestynyt Sopimus.

Muita festivaalin vieraita ovat muun muassa Johanna Sinisalo, Miki Liukkonen, Helena Sinervo, Maarit Verronen, Jari Järvelä ja Tommi Melender.

Muusajuhlat järjestetään nyt 15:nnen kerran. Tilaisuuksissa kuullaan runoesityksiä, kirjailijahaastatteluja ja kirjallisuuskeskusteluja. Mukana on myös sarjakuvaa, teatteria ja musiikkia.

Muusajuhlia koordinoi oululainen kirjoittajayhdistys Huutomerkki ry. Festivaali on osa Oulun juhlaviikkoja.