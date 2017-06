Muumimuseon odotetaan houkuttelevan tuhatmäärin aasialaisia - avajaisia juhlitaan Tampereella

Tampereella vietetään tänä viikonloppuna Muumimuseon avajaisia kansanjuhlan siivittämänä. Muumimuseosta toivotaan Tampere-talolle todellista vetonaulaa, joka houkuttelisi kaupunkiin 200 000 kävijää vuodessa. Näistä jopa puolet voi tulla Aasiasta.

Museo esittelee Tove Janssonin alkuperäisiä muumikuvituksia, muumimaailman pienoismalleja sekä elämyksellisiä teoksia. Yleisö voi tutustua museossa kaikkien kahdentoista muumikirjan tarinoihin.

Uuden museon kerrotaan olevan maailman ainoa muumimuseo. Se on jo herättänyt mielenkiintoa eri puolilla maailmaa, sanoo viestintäsuunnittelija Heli Hakala Tampereen taidemuseosta.

Avajaisiin on tulossa useita kymmeniä toimittajia ja kuvaajia, eritoten Venäjältä, Britanniasta ja Japanista. Muumit ovat herättäneet etukäteen huomiota myös Koreassa ja Kiinassa.

Kokoelman teoksia on aiemmin ollut nähtävillä Tampereen pääkirjasto Metson ja Tampereen taidemuseon Muumilaakso-näyttelyissä.

Muumit pääsivät väljempiin tiloihin

Aiempaa väliaikaista muuminäyttelyä taidemuseon tiloissa moitittiin liian pieneksi. Tampere-talossa Muumimuseolle on räätälöity suuremmat, runsaan tuhannen neliön tilat, joita on mahdollista vielä laajentaa.

Museossa on esillä vain osa Tampereen taidemuseon muumikokoelmasta, johon kuuluu noin 2 000 Janssonin alkuperäistyötä ja yli 40 taiteilija Tuulikki Pietilän rakentamaa kolmiulotteista pienoismallia. Suurlahjoituksen antoivat taidemuseolle Jansson ja Pietilä itse sekä heidän ystävänsä Pentti Eistola.

Museon Kuinkas sitten kävikään -perusnäyttelyyn on näistä on valittu lähes 400 originaalia muumikuvitusta ja noin 30 pienoismallia. Teokset on konservoitu talven ja kevään aikana.

Avajaisviikonloppuna Tampere-talo ja viereinen Sorsapuisto täyttyvät ohjelmasta koko perheelle.