Musikaalisensaation saapuminen Lontooseen villitsi lipputrokarit

Yli 5 000 euroa teatterilipusta? Sensaatioksi nousseen Hamilton-musikaalin Lontoon esityksiin sai vielä maanantai-iltana jonkin verran lippuja, mutta se ei vienyt lipputrokareiden uskoa koviin tienesteihin: kallein lippuvaihtoehto suoraan lipunmyynnistä ostettuna maksaa noin 200 puntaa (reilut 230 euroa). Viagogo-jälleenmyyntisivustolla myytiin lippuja jo muutama tunti niiden tultua saataville.

Hamiltonin Lontoon version ensiesitys on marraskuussa, ja nyt lippuja myydään vuoden 2018 kesäkuulle asti. Loppuvuosi myytiin loppuun vauhdilla ja tammi-helmikuulla on tiukkaa, mutta Ticketmasterin mukaan myöhempiin näytöksiin on vielä jonkin verran vapaita paikkoja.

Rap-musikaali kertoo yhden Yhdysvaltojen perustajan ja maan ensimmäisen valtiovarainministerin Alexander Hamiltonin elämästä. New Yorkin Broadwaylla esitys sai huiman suosion: BBC:n mukaan ihmiset ovat jonottaneet jopa yön yli päästäkseen ostamaan palautettuja lippuja loppuunmyytyihin näytöksiin.

Musikaali on voittanut myös lukuisia palkintoja aina Grammysta ja Pulitzerista lähtien. Muun muassa Michelle Obama on kutsunut show’ta parhaaksi näkemäkseen taiteeksi.

Musikaali on ollut otsikoissa myös muista presidentillisistä syistä. Nykyinen varapresidentti Mike Pence kävi katsomassa sen Donald Trumpin vaalivoiton jälkeen. Yleisö buuasi hänelle, ja esityksen päätteeksi yksi näyttelijöistä vielä piti Pencelle lyhyen puheen, jossa toivoi esityksen inspiroineen tätä amerikkalaisten arvojen ylläpitämiseen.

Trump ei ollut Pencen saamasta kohtelusta mielissään. Hän vaati teatterilta anteeksipyyntöä - tavoilleen uskollisena Twitterissä.