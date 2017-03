Mitä kuuluu, Timo Hannula? – "Tässä iässä tajuaa, että vain pitkällä juoksulla on merkitystä"

Kapellimestari, soitonopettaja ja pelimanni Timo Hannula tunnetaan kansanmusiikki- ja maailmanmusiikkitapahtuma Haapavesi Folkin isänä ja entisenä taiteellisena johtajana. Varsinkin haapavetisille tuttu mies täyttää tänä vuonna 61 vuotta.

Terve Timo, mitä kuuluu?



– Mitäs tässä, hiihtolomaa vietellään. On niin jumalattoman kaunis talvi, että oikein sydän sulaa. Talvet ovat olleet ilmaston muuttumisen vuoksi nykyään sellaisia, että ei näy taivasta. Tämä talvi on ollut aivan ihmeellinen. On riittänyt selkeitä päiviä. Ihminen kun vanhenee, niin se tykkää entistä enemmän talvesta.

Ideoimaasi Haapavesi Folkia on järjestetty vuodesta 1989 lähtien, millaisessa roolissa toimit nykyään festivaaleilla?



– Pyöritän nykyään kursseja. Kesällä järjestetään 104. folk-kurssi. Olen aina ollut – ja tulen varmaan hautaan asti olemaankin – opettaja, joten se istuu minulle hyvin. Taiteelliseen johtajuuteen ei ole minkäänlaista kaipuuta. Se on hikistä hommaa.

Timo Hannulan ikuinen haave on viettää enemmän aikaa luonnon keskellä. Arkistokuva vuodelta 2006.



KUVA: Aku Ahlholm

Johdit aikoinaan useana kesänä oopperan orkesteria Nivalan jäähallissa. Uskotko, että vielä olisi mahdollista saada vastaava iso oopperahanke pystyyn jokilaaksoissa?

– Kyllä luulen ja toivon, että jossain vaiheessa joku tällainen taas saataisiin. Se on suunnaton harmi, että se meiltä loppui. Kaikissa tapahtumissa on valtavia notkahduksia, joista pitäisi vaan päästä yli. Tässä iässä tajuaa, että vain pitkällä juoksulla on merkitystä. Se oli huimaa aikaa.

Festivaaleilla on nähty mittava kirjo esiintyjiä. Onko mielessäsi jotain tiettyä esiintyjää, jonka vielä haluaisit festivaaleilla nähdä?

– Niitä on ihan lukematon määrä. Esimerkiksi Yamma Israelista ja Kroke Puolasta tulevat mieleen. Niitä on niin tolkuttoman paljon, että nimiä vain vilisee päässä. Haapavedellä ei ole ollut kuin hyviä esiintyjiä.

Joko olette sieltä Haapavedeltä houkutelleet Kärpät jättävää Juha Junnoa folkien myyntipuolelle?

–On kyllä jumalauta loistava idea! Saattaa tosin olla, että Juha on kurkkua myöten täynnä myyntiä, mutta ideahan on aivan erinomainen. Hän jos kuka sen kyllä osaisi. Haapaveden miehiähän hän on.

Mitä kevättalven vapaa-ajan suunnitelmiisi kuuluu?

– Minulla ei juuri vapaa-aikaa ole. Enemmän ajan viettäminen soilla ja lintujärvillä on sellainen ikuinen tavoite. Paljon kuluu aikaa Sibeliuksen toisen sinfonian kanssa, joka esitetään kesällä folkeilla. Lisäksi tulossa on Mozartin Requiem, jonka johtaa ranskalainen kapu Charles Barbier huhtikuun alussa. Musiikin, lintujen ja soiden puitteissa kevät menee, niin kuin aina.

