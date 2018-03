Milka Ahlroth keskittyy juhlaan – Jussi-ehdokkuus naispääroolista yllätti

Parhaan elokuvan palkinnosta kamppailee illan Jussi-gaalassa Kaapelitehtaalla kuusi elokuvaa, joista vain Miia Haaviston tuottama Joulumaa on naisvoimin toteutettu.

Parhaasta naispääroolista kilpailee Joulumaan pääosaa näyttelevä suosikkinäyttelijä Milka Ahlroth. Ahlroth tuli tunnetuksi Kreetta Onkelin romaaniin perustuvasta Ilonen talo -elokuvasta.

Pitkänhuiskea Milka Ahlroth käveli punaiselle matolle rennon ja iloisen oloisena, suoraan kampaajan tuolista. Hyväntuulinen näyttelijä kertoi yllättyneensä täysin Jussi-ehdokkuudestaan.

– Yllättihän se, kovastikin! En olisi todellakaan osannut odottaa ehdokkuutta. Tuntuu hienolta, että oman alan väki osoittaa näin arvostustaan työtäni kohtaan, Ahlroth säteili.

Kohu-uutisen Aku Louhimiehen toimista Ahlroth kertoi yrittävänsä sulkea gaalaillan ajaksi ajatustensa ulkopuolelle.

– Tämä on ihan erityinen ilta, ja nyt on ihan erityisen tärkeä syy juhlia ja nauttia illasta. Tietysti on hyvä, että asioista puhutaan. Kyllä näistä asioista kannattaakin keskustella.

Ahlrothin lisäksi naispääosista kilpailevat Krista Kosonen ja Sonja Kuittinen elokuvasta Miami, ja Pihla Viitala elokuvasta Kaiken se kestää.