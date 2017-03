Metalliyhtye HIM lopettaa – yhtyeen 26-vuotinen tarina päättyy

Suomalainen metalliyhtye HIM lopettaa uransa. Yhtye kertoo Facebookissa, että jäljellä on enää jäähyväiskiertue, joka alkaa kesäkuussa.

Kiertueen aikana HIM esiintyy muun muassa Espanjassa, Venäjällä, Saksassa ja Britanniassa. Heinäkuussa yhtye esiintyy Suomessa Tuska-festivaalilla sekä Tuurin Miljoonarockissa.

HIMin perustivat 26 vuotta sitten vokalisti Ville Valo, kitaristi Mikko Lindström sekä basisti Mikko Paananen. Yhtyeen viimeisin levy on Tears On Tape, joka julkaistiin neljä vuotta sitten.

HIM on myynyt miljoonia levyjä. Dark Light -albumillaan vuonna 2005 HIM sai ensimmäisenä suomalaisena yhtyeenä Yhdysvalloissa kultalevyn. Myös Saksassa ja Britanniassa yhtye on menestynyt hyvin.

HIM nousi yllättäin lavalle Qstockissa vuonna 2015. Laulaja Ville Valon piti esiintyä sooloprojektillaan Rambo Rimbaud tuolloin kesän ainoa keikkansa, mutta sirkusteltalla lauteille nousikin HIM.

HIM on yllättänyt myös aiemmin Oulussa. Vuonna 2002 yhtye halusi soittaa ravintola 45 Specialin kuuluisissa sunnuntai-illan jameissa.

Facebookissa julkaistu tiedote: