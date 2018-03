Melkein koko bändi pitkäaikaista laulajaa myöten on lähtenyt alta - silti Angus Youngin kerrotaan suunnittelevan uutta AC/CD-albumia

Australialaisen megabändin AC/DC:n johtohahmon ja kitaristin Angus Youngin kerrotaan suunnittelevan bändin uutta albumia Guns'n Roses -laulajan Axl Rosen kanssa. Näin tietää kertoa Youngin ystävä, laulaja Angry Anderson, jota Australialainen musiikkimedia Rockpit on haastatellut.

Uuden AC/DC-levyn tekeminen olisi sikäli erikoista, että lähes koko bändi on lähtenyt kitaristin rinnalta. Pitkäaikainen laulaja Brian Johnson joutui lopettamaan yhtyeessä kuulo-ongelmiensa takia, ja Rose pestattiin hänen tilalleen.

Rytmikitaristi, Angusin veli Malcolm Young kuoli hiljattain. Basisti Cliff Williams vetäytyi pian Johnsonin jälkeen, ja rumpali Phil Rudd erotettiin hänen saatuaan syytteet huumeiden hallussapidosta ja tappouhkauksista muutama vuosi sitten.

Angus Young on kertonut Andersonille, että puuttuvista bändiläisistä huolimatta uusia lauluja on tulossa, yleisö on vailla niitä, ja paraikaa Guns'n Rosesissa kiertävä Rose on tulossa bändiin. Kitaristi itse on ainakin toistaiseksi pidättäytynyt kertomasta suunnitelmistaan.

Angry Anderson on voimakasääninen rocklaulaja, joka on tullut tunnetuksi australialaisesta Rose Tattoo -bandistä.