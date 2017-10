Mäntän kuvataideviikkojen uusi kuraattori Veikko Halmetoja lupaa maanläheistä näyttelyä

Mäntän kuvataideviikkojen ensi kesän kuraattori on Veikko Halmetoja. Hän on galleristi, kriitikko ja kuraattori. Halmetojalla on taustaa muun muassa Aamulehden ja Helsingin Sanomien kuvataidekriitikkona.

Halmetoja lupaa ensi kesän kuvataideviikoista maanläheistä ja konkreettista näyttelyä, jossa on mukana runsaasti teoksia.

Mäntän taiteilijat julkistetaan tammikuun lopulla. Kuvataideviikot täyttää ensi vuonna 25 vuotta.

