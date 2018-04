Mamma mia! Abba teki uutta musiikkia 35 vuoden jälkeen - keikkoja ei silti ole luvassa

Legendaarinen ruotsalaisyhtye Abba on tehnyt uutta musiikkia 35 vuoden jälkeen, yhtye kertoo tiedotteessaan.

- Meistä neljästä tuntui siltä, että 35 vuoden jälkeen voisi olla hauskaa yhdistää voimamme ja mennä levytysstudioon. Niinpä teimme sen, ryhmä sanoo lausunnossaan.

- Meistä on tullut vanhempia, mutta kappaleet ovat uusia. Ja se tuntui hyvältä.

Toinen kahdesta uudesta kappaleesta on nimeltään I Still Have Faith In You, ja se esitetään tv-spesiaalissa joulukuussa. Kappaletta esittämään eivät nouse Abban alkuperäiset jäsenet, vaan digitaaliset hahmot, "abbatarit".

Yhtyeen managerin Görel Hanserin mukaan toiveita bändin keikoista ei ole. Hanser ei sen sijaan osannut Aftonbladetin haastattelussa sanoa, tuleeko uusia kappaleita vielä lisää.

- Mutta olemme kovin tyytyväisiä siitä, että saimme nämä kaksi.

Abba voitti Euroviisut vuonna 1974 kappaleellaan Waterloo. Siitä alkoi yhtyeen voittokulku, joka päättyi hajoamiseen vuonna 1982. Yhtyeen levyjä on myyty yli 370 miljoonaa kappaletta.

Linkki juttuun