Maija Salmi ja Meeri Koutaniemi tekivät kirjan naisvankien elämästä El Salvadorissa

Teodora Carmen Vazquez oli 24-vuotias, kun hänet tuomittiin vankilaan 30 vuodeksi harkitusta murhasta. Harkittu murha tarkoitti hänen tapauksessaan, että hän sai keskenmenon ollessaan yhdeksännellä kuulla raskaana.

Vazquezin kotimaassa El Salvadorissa tälläkin hetkellä jopa 40 naista on vankilassa keskenmenon tai abortin takia.

Lännen Mediallekin työskentelevät toimittaja Maija Salmi ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi pääsivät viime vuonna tapaamaan vankeja El Salvadoriin pahamaineiseen Ilopangon naisvankilaan.

Ilopangon vankilan naiset -kirja on samalla kertomus naisen elämästä patriarkaalisessa yhteiskunnassa, jossa hänellä ei ole itsenäistä asemaa. Salmi ja Koutaniemi tapasivat myös vankilasta vapautuneita naisia.

- Abortti on nimenomaan köyhien naisten ongelma, heidät tuomitaan abortista tai keskenmenosta. Jos olet rikas nainen, voit marssia aborttiklinikalle ja maksaa, Maija Salmi sanoo.

El Salvador on aseellisten jengien valtataistelun tanner, josta ihmiset lähtevät siirtolaisiksi hirvittävän väkivallan takia. Jengit alkoivat vahvistua 1990-luvulla, kun Yhdysvallat karkotti sisällissotaa paenneita salvadorilaisia takaisin kotimaahansa. El Salvadorissa on arvioitu olevan 30 000 -60 000 jengiläistä.

- Heillä ei ollut mitään maassa, jossa ihmiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä. Jengiin meneminen ei ole aina valinta, vaan pakko, Salmi kertoo.

Naisvankilassakin on jengiläisiä, jotka on painostettu rikoksiin. On myös yleistä, että naisista tehdään syntipukkeja.

- Kaikki naiset eivät oikeudenkäynnissä tienneet, mistä heitä syytetään. Esimerkiksi Blanca Estella Ulloaa syytettiin aseiden hallussapidosta ja kiristyksestä. Hän ei ollut ikinä ollut paikoissa, joissa rikokset olivat tapahtuneet, Salmi kertoo.

Yhdysvaltan presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että lapsena laittomasti Yhdysvaltoihin tulleita karkotetaan. El Salvadorissa se tietää uutta kasvualustaa jengiytymiselle, kun yhä uusia ihmisiä palaa köyhyyteen.

- Monien pitäisi päästä ehdonalaiseen, mutta he eivät pääse, koska he eivät osaa sitä anoa.

Naiset olivat otettuja, kun joku halusi kuunnella heitä.

- He ovat suljetussa laitoksessa, josta tieto ei pääse ulos, ellei joku mene sitä hakemaan. Tiedon levittämisellä on suurin vaikutus. Muutos edellyttää, että on ihmisiä, jotka vetoavat naisten puolesta, Koutaniemi sanoo.

- Teodora Carmen Vazquez vapautettiin Amnesty Internationalin painostuksen ansiosta yhdeksän vankilavuoden jälkeen.

Salmen mielestä koulutus olisi askel parempaan yhteiskuntaan.

- Koulutus on suorassa yhteydessä taloudelliseen riippumattomuuteen. Nainen, jolla ei ole ammattitaitoa, on riippuvainen aviomiehestään tai jengeistä, Koutaniemi lisää.

Valoa Salmi ja Koutaniemi näkivät vapautuneissa naisissa. He olivat päättäneet uskoa parempaan.

- Siinä yhteiskunnassa rikoksen uusiminen on ymmärrettävää, koska naiselle on jätetty niin vähän vaihtoehtoja. Meidän tapaamissamme naisissa korostui periksi antamattomuus, Koutaniemi sanoo.