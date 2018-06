Maarika Maury yhdistää yritysvalmennuksen ja taiteen – "Hoppu on yksi merkittävä ilon kutistaja"

Vaikka ”ilon kautta” on klisee, taiteilija ja yritysvalmentaja Maarika Maury saa siitä uskottavan.

Kun firman johtoa koulitaan, saavat pomotkin pensselit käsiinsä – vähintään symbolisesti jos ei konkreettisesti. Opastajana toimii yritysvalmennusta ja taiteen mahdollisuuksia yhdistelevä Maarika Maury.

Hänet tunnetaan edellisen lisäksi useista yritysmaailmaa käsittelevistä kirjoistaan. Nimikkeet eivät jätä selittelyille varaa. Valikoimista löytyvät muun muassa teokset Pelolla johtaminen on perseestä, Hoppu on hanurista ja Suomalainen myynti on syvältä, vai onko?.

Sen sijaan hänen maalauksensa ovat abstraktimpia ja tulkinnanvaraisempia. Molemmissa puolissa, niin taiteessa kuin yritysvalmennuksessakin, väreilevät samat teemat.

Maarika Mauryn Ilon lähteillä -näyttely on esillä Galleria kajasteessa (Kajaaninkatu 25, Oulu) 21. kesäkuuta saakka. KUVA: Pekka Peura

Tällaista yhdistelmää edustaa tiistaina Galleria kajasteessa avautunut Ilon lähteillä -näyttely, jonka värit ja energia heijastelevat positiivisuutta ja yrityselämän oppeja.

– Lähtiessäni maalaamaan en tavoittele mielessäni olevaa täydellistä kuvaa, vaan taulu ikään kuin antaa itsensä.

Tällä Maury tahtoo korostaa sitä, että hän elää kokonaisvaltaisesti tärkeinä pitämiään teemoja.

– Kun saan ihmiset vapautumaan ja olemaan pelkäämättä epäonnistumista, kokemuksista versoaa luovuutta sekä uusia ja entistä parempia ideoita. Kuningasideat puolestaan tuottavat iloa, joka entisestään ruokkii luovuutta ja uuden löytämistä.

Maury puhuukin ilon strategiasta ja kiertokulusta, joiden pitäisi värittää enemmän myös yrityselämän käytäntöjä seinillä paistattelevien akryylimaalausten ohella.

Galleriassa iloa on ripustettu eri elementtien mukaan. Yksi huoneista on omistettu asennoitumiselle, toinen hiljentymiselle ja kolmas tekemisen ilolle.

Mauryn mukaan iloa tarvitaan niin työssä kuin vapaallakin, mutta jostakin syystä se helposti kuihtuu.

– Hoppu on yksi merkittävä ilon kutistaja. Samoin voimme helposti tappaa iloa huonolla vuorovaikutuksella tai pelolla johtamisella.

Mauryn mukaan työelämän puolella harva johtajistakaan välttämättä tietää, mihin suuntaan firmaa ollaan johtamassa.

Turhaa kategorisointia tulisi purkaa, sillä helposti odotetaan, että kehitys tapahtuu itsestään. Tarvitaan rohkeutta ja sitkeyttä.

– Esimerkiksi taiteilija ei voi vain istua ja odottaa inspiraatiota. Se ilmestyy kyllä tekemisen ja toiston kautta.

Kun sitten yksittäinen teos on valmistumassa, taiteilijuutta ei voi lopettaa siihen. Taiteilijan pitää osata myydä maalauksiaan.

– On väärin ajatella, että kaupallisuus ja taide olisivat aina ristiriidassa keskenään. Taiteilijat opetetaan tekemään kulttuuri- ja apurahahakemuksia, kun heille pitäisi opettaa myyntiä.

Mauryn mukaan sama koskee mitä tahansa asiantuntijatyötä, eikä osaamattomuuden kohdalla voi vedota luonne- tai persoonakysymyksiin.

– Melkein kuka tahansa voi oppia näitä taitoja, jos vain halua ja yritystä löytyy.

Kuvataiteilija ja yritysvalmentaja Maarika Maury pitää taiteensa lomassa valmennusluennon ilon ja luovuuden merkityksestä työssä ensi tiistaina kello 15–17 Galleria kajasteessa osoitteessa Kajaaninkatu 25, Oulu. Tavattavissa hän on kello 14 alkaen.