Lontoon iso Michael Jackson -näyttely saapuu ensi vuonna Espooseen

Lontoossa huomenna avautuva iso Michael Jackson -näyttely saapuu ensi vuonna myös Espoon modernin taiteen Emma-museoon.

Lontoon National Portrait Galleryn näyttelyyn on koottu johtavien nykytaiteilijoiden tulkintoja siitä, kuinka he ovat inspiroituneet pop-tähti Michael Jacksonista. Mukana on taitelijoita Andy Warholista Isa Genzkeniin. Näyttely sisältää yli 80 teosta ja se avataan Emmassa syksyllä 2019.

Ennen Espoota näyttely nähdään Pariisissa ja Bonnissa.

Näyttely on tuotettu yhteistyössä Michael Jacksonin perikunnan kanssa.

Michael Jackson kuoli vuonna 2009. Hänen Thriller-albuminsa on kaikkein aikojen myydyin albumi.