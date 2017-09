Lapsille lasten musiikkia – Mimmien keikoilla esiintyjäkin saa monta halia

Lastenmusiikkiyhtye Mimmien Ystävyys-laululla on tavallaan yli tuhat sanoittajaa.

– Meillä oli viime keväänä projekti, jossa kerättiin päiväkodeilta ja alakoulujen oppilailta ajatuksia ystävyydestä. Vastauksia tuli valtavasti, ja luin niistä joka ikisen. Oulustakin tuli vastauksia! Muun muassa kappaleen alku, ”ystävyys on kukka”, on suora lainaus erään kaksivuotiaan ajatuksista ystävyydestä, kertoo Mimmien sanoittaja-säveltäjä Pauliina Lerche.

Projektin ajatuksena ei ollut vain kerätä itselle materiaalia, vaan myös herättää päiväkodeissa ja kouluissa keskustelua ystävyydestä.

– Lasten tehtävänä oli pohtia myös niitä asioita, mitkä eivät ole tuntuneet kavereiden kanssa mukavilta.

Mimmit pysähtyy Oulun seudulla sunnuntaina ja tiistaina 10-vuotisjuhlakiertueellaan.

– Mimmien ensimmäiset keikat tehtiin vuonna 2007. Aloin tehdä lastenmusiikkia erinäisten sattumien kautta. Tein 2000-luvun alussa soolomusiikkia, jota kutsun itse karjalaiseksi maailmanmusiikiksi. Aika pian sain usealta taholta palautetta, että lapset tykkäävät kuunnella musiikkiani, vaikkei se ollut lastenmusiikkia. Ryhdyin tekemään lastenmusiikkia vuonna 2006 kun esikoiseni syntyi ja olin äitiyslomalla, Lerche kertoo.

Lapset on lahjomaton yleisö

Vuosien mittaan Mimmeiltä on ilmestynyt kaikkiaan viisi levyä. Mimmit-konseptiin kuuluu myös paljon muuta: omia tv-sarjoja, animaatioita, kirjoja ja kaksi Vallilan tekstiilikokoelmaa.

– Ajatus animaatiosta syntyi heti kun ensimmäiset kappaleetkin syntyivät. Aika pian kävi kuitenkin ilmi, että niiden tekeminen on Suomessa kallista. Apurahapäätökset olivat aluksi aina kielteisiä, kunnes yhtäkkiä vuonna 2011 aloimme saada myönteisiä rahoituspäätöksiä ideoillemme ja pyöräytimme käyntiin muun muassa Mimmikoto-sarjan yhteistyössä MTV3-kanavan kanssa.

Toinen Mimmeistä on Lerchen sisko Hannamari Vallila. Lerche itse soittaa haitaria ja Hannamari viulua ja melodikaa.

– Lisäksi meillä on konsertissa mukana huippusoittajista koostuva bändi. Myös animaatiot kulkevat mukanamme keikoille. Olen pitänyt tärkeänä, että meiltä tulee koko ajan uutta musiikkia ja konserttikokonaisuutemme on joka kerta kiertueelle lähtiessämme uusi, Lerche sanoo.

Lapset ovat yleisönä lahjomaton, sen Lerche tietää. Siksi ajatus lastenmusiikin tekemisestä tuntui aluksi jopa hiukan pelottavalta.

– Palaute tulee välittömästi ja se on todella suoraa. Olen niin iloinen siitä, että kohtalo johdatti minut tekemään lastenmusiikkia. Tykkään työstäni hirveästi. Saamme aina keikoilla monen monta halia! Vuosien varrella olemme myös oppineet valtavasti.

Laadukasta lastenmusiikkia

Lasten vanhemmat ovat Lerchen mukaan antaneet Mimmeille positiivista palautetta siitä, että Mimmien biisit ovat sellaisia, joita vanhemmatkin jaksavat kuunnella.

– Meillä on esimerkiksi oikeat soittimet. Olen vähän huolestunut siitä, miten musiikki on digitalisoitunut viimeisten vuosien aikana. Joku voi pitää minua tiukkiksena, mutta minusta se on aika surullista, ettei radiosta tai televisiosta enää juuri kuule oikeita soittimia.

Lerche kehuu suomalaisen lastenmusiikin tasoa.

– Suomessa tehdään todella laadukasta lastenmusiikkia. Toivoisin, että lapset saisivat lapsina kuunnella heille suunnattua musiikkia. Teinipoppiartistit ehtii löytää itse sitten myöhemmin.

Mimmit Voimala 1889:ssä sunnuntaina kello 15 ja Kiimingin Syke-talolla tiistaina kello 18. Liput 11 euroa. Alle 2-vuotiaille vapaa pääsy.