Kuuskan paluu -suurkonserttiin myyty jo 10 000 lippua - ilmakitaran MM-finaali käynnistää superviikonlopun

Kuusisaari on täynnä tapahtumia venetsialaisviikonloppuna 25.-27. elokuuta. Lauantaina järjestettävään Kuuskan paluu -suurkonserttiin on myyty jo 10 000 lippua. Kaikkiaan konserttiin on saatavilla 13 000 pääsylippua.

Lauantaina suurkonsertissa esiintyvät Paula Koivuniemi & Oulu All Star Big Band, Lauri Tähkä, Apocalyptica ja Eppu Normaali. Ilta päättyy ilotulitukseen kello 24.

Kuusisaaren superviikonloppu alkaa jo perjantaina, kun alueella järjestetään Ilmakitaransoiton MM-kisojen finaali.

Superviikonloppu päättyy sunnuntaina yhteislaulutilaisuuteen. Siinä ovat mukana Oulu Sinfonia sekä solisteina Inga Söder ja Sam Huber. Konserttiin ei ole ikärajaa ja tilaisuus on maksuton.

Sunnuntaina alueella vierailee lisäksi kirjastoauto Onneli, jonka valikoimaan on kerätty musiikkiaineistoa, levyjä, nuotteja sekä laulukirjoja.

Viikonlopun aikataulu:

Perjantai 25.8.

Ilmakitaransoiton MM-kisojen finaali

Klo 18 portit auki

Klo 19 Temple Balls

Klo 20 MM-finaali, kesto noin 2 tuntia

Lauantai 26.8.

Klo 16 portit auki

Klo 18 Paula Koivuniemi & Oulu All Star Big Band

Klo 19.30 Lauri Tähkä

Klo 21 Apocalyptica

Klo 22.30 Eppu Normaali

Klo 24 ilotulitus

Sunnuntai 27.8.

Oulu Sinfonia: Lauletaan yhdessä -piknik

Klo 13 portit auki

Klo 14 yhteislaulua, solisteina Inga Söder ja Sam Huber