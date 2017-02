Kulttikitaristi palasi kuoleman rajamailta

Wilko Johnson

Perhe: Kaksi poikaa vuonna 2004 syöpään menehtyneen Irene-vaimon kanssa. Asuu nykyisin Lontoossa naisystävänsä Yurikon kanssa.

Opiskeli ennen muusikon uraansa englantilaista kirjallisuutta, erikoistui keskiaikaiseen kirjallisuuteen sekä Islannin muinaistarustoon.

Soitti kitaraa Dr. Feelgoodissa 1971–1977, Ian Dury & The Blockheadsin kitaristina 1980–1982, The Wilko Johnson Band 1980–.

Tuplakokoelma I Keep It To Myself – The Best of Wilko Johnson ilmestyy helmikuun lopulla.

Näytteli mykkää pyöveliä Ser Elyn Paynea Game Of Thrones- sarjan ensimmäisellä ja toisella tuotantokaudella.

Brittiohjaaja Julien Templen dokumentti The Ecstacy of Wilko Johnson vuonna 2015.

Wilko Johnson on kiertänyt

nimeään kantavan yhtyeen kanssa 1980-luvun alusta saakka.

Dr. Feelgood esiintyi Oulun Kuusrockissa kesällä 1975. Tuolloin Wilko Johnson soitti yhtyeessä kitaraa. Bändin pitkäaikainen laulaja Lee Brilleaux kuoli vuonna 1994.