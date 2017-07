Kullervon ensi-ilta loppuunmyyty, Rigoleton liput vähissä

Savonlinnan oopperajuhlien esityksiin on tähän mennessä myyty reilut 40 000 lippua. Perjantaina alkavien juhlien ennakkomyynti on sujunut edellisvuoden aikataulussa.

Juhlien taiteellisen johtajan Jorma Silvastin mukaan eniten yleisöä ovat ennakkoon kiinnostaneet tuttuun tapaan uutuustuotannot Mozartin Ryöstö Seraljista ja Verdin Rigoletto, jonka kuuteen esitykseen on enää vähän lippuja jäljellä.

- Joka Rigoleton haluaa nähdä, alkaa olla viime hetket hankkia lippu, Silvasti vihjaisee STT:lle.

Myös juhlien ohjelmistoon palaavan, Aulis Sallisen Kullervon ensi-ilta lauantaina on loppuunmyyty.

- Ylipäätään ensimmäisen viikonlopun Suomi 100 vuotta -juhlaesitykset ovat saaneet hyvin yleisöä liikkeelle jo ennakkoon. Kahden ensimmäisen päivän esityksiin on tulossa jo 5 500 ihmistä.

Oopperajuhlat aloittaa Ryöstö Seraljista perjantaina. Jo torstaina ohjelmassa on jazzpianisti Iiro Rantalan ooppera-aiheisia improvisaatioita.

Viikonlopun kokonaisuuteen kuuluvat Kullervon lisäksi lauantaina päivällä Olavinlinnassa kantaesityksensä saava Sallisen uutuusteos Linna vedessä sekä Ylioppilaskunnan laulajien ja Tapiolan kuoron yhteiskonsertti, jossa kuullaan Suomen kansallisromanttisen kultakauden ohjelmistoa.

Oopperajuhlien lipunmyyntibudjetti on 5,8 miljoonaa euroa.

Olavinlinnaan turvatarkastukset

Olavinlinnaan on nyt ensimmäistä kertaa turvatarkastukset. Silvasti kehottaakin yleisöä saapumaan paikalle minimissään 10-15 minuuttia aikaisemmin.

- Maailman tilanne on valitettavasti muuttunut sellaiseksi. Liian lähellä on alkanut tapahtua. Ainahan meillä on ollut paikalla järjestysmiehiä ja poliiseja, mutta se ei ole ollut niin näkyvää.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mahdollisesta tulosta Savonlinnan oopperajuhlille taiteellinen johtaja ei ole saanut mitään vahvistusta toistaiseksi. Yle uutisoi tiistaina, että Putin aikoo vierailla Savonlinnassa 27. heinäkuuta, jolloin oopperajuhlilla esiintyy venäläinen Bolshoi-teatteri.

Presidentin kanslian viestintäpäällikkö Katri Makkonen vahvisti STT:lle, että Putin vierailee Suomessa heinäkuussa, mutta ei vielä kertonut tarkempaa aikataulua.