Konttori-tähti Sami Hedberg ulkonäköarvosteluista: "Ei olisi saanut mennä henkilökohtaisuuksiin"

Kaarina Hazardin kirjoitus Image-lehdessä nostatti kohua syksyllä, kun Suomen Konttori-sarjan roolivalinnoista kerrottiin. Kohu syntyi Hazardin kuvailtua pääosaa esittävää Sami Hedbergiä muun muassa vaarattomaksi ja pulleaksi pojaksi, jota kenenkään ei tarvitse pelätä tai haluta.



Hedberg luonnehtii tilannetta oudoksi viitisen kuukautta kirjoituksen jälkeen, päivä ennen Suomen Konttorin ensi-iltaa.



– Isolla kädellä kritisoitiin ennen kuin oli mitään valmista. Yhtäkkiä olin keskustelussa, jossa kritisoitiin myös minua Sami Hedberginä ja takerruttiin minun seksuaaliseen viehättävyyteeni. Mielestäni ei olisi saanut mennä henkilökohtaisuuksiin varsinkaan Imagen kokoisessa lehdessä, hän sanoo Lännen Median haastattelussa.



Hedberg sanoo sittemmin asettaneensa kohun omaan lokeroonsa. Hän kertoo ajatelleensa, ettei voi jäädä siihen kiinni.



– Itsehän olen vartalossani. Tiedän, millainen ihminen olen.



Hedberg kertoo, että hänen äitinsä loukkaantui kirjoituksesta "aika pahasti".



– Hän ihmetteli, että miten voi kirjoittaa niin ihmisestä, jota ei tunne. On eri asia kritisoida työtä. Stand up -koomikko Sami Hedberginä olen tai en ole hauska. Se testataan keikalla joka kerta.



”Kysykää Rickyltä”



Kysykää Rickyltä, mitä mieltä hän on.



Niin vastaa Sami Hedberg kritiikkiin, jota on esitetty hänen valinnastaan Suomen Konttori-sarjan päärooliin.



– Kaikki casting on mennyt brittien kautta. Ei ole itsestäänselvyys, keitä rooleihin valittiin. Varmaan koko homma on mennyt Gervais'nkin kautta. Ainakin hän onnitteli minua Twitterissä.



Ricky Gervais on kulttisuosioon nousseen brittiläisen The Office -sarjan käsikirjoittaja ja pääosan esittäjä. Gervais esitti itseään hauskana pitävää pomoa David Brentiä, joka näyttäytyi alaisilleen kaikkea muuta kuin hauskana. Sittemmin sarjasta on tehty muun muassa Steve Carellin tähdittämä amerikkalainen versio.



Hedberg itsekin omistaa britti-Konttorin dvd-boksina. Hän piti myös amerikkalaisesta versiosta, jossa pomon roolissa oli Carell. Hedbergin mukaan Suomessa lähdettiin alusta asti tekemään Suomi-versiota.



– En halunnut tehdä Ricky Gervais -kopiota, mutta huomasin, että meillä on samoja ilmeitä. Hahmo ei ole Hedberg, Gervais tai Carell, mutta varmaan kaikkia toisinaan. Minua tosin on vähän, koska en ole sovinisti enkä rasisti, hän naurahtaa.



Sarjan lopputuloksesta Hedberg on ylpeä. Stand up -koomikkona pitkään esiintynyt Hedberg myöntää, että ei lähtenyt rooliin kevyesti. Hän huomauttaa, että yhdessä Konttori-jaksossa hänellä on enemmän repliikkejä kuin koko Luokkakokous-elokuvassa, jossa hän näytteli. Hedbergin mukaan hän olisi kieltäytynyt kunniasta, jos roolia olisi tarjottu viisi vuotta sitten.



– Nyt minulla on pitkä kokemus stand upista. Menneisyyden taustani hotellialalla auttaa myös. Samoin se, että olen ollut oman yritykseni pomona.



Onko Hedbergissä nelihenkisen viihdealan yrityksensä johtajana Konttori-pomo Pena Markkasen elkeitä?



– Toivottavasti ei. Joskus ehkä turhaudun tekemättömiin asioihin, ja olen kyllä aika jääräpää. Koen kuitenkin olevani lojaali ja hyväntahtoinen pomo.



Suomen Konttori-sarja on katsottavissa Elisa Viihteessä 3. maaliskuuta lähtien. Televisiossa se nähdään Nelosella syksyllä. Sarjan on käsikirjoittanut Mike Pohjola ja ohjannut Janne Reinikainen.