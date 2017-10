Kommentti: Joko Saara Aallon etsikkoaika meni?

Missä olet, Saara Aalto? Ja mitä teet?

Kun ottaa huomioon, että Aalto sai vuosi takaperin poikkeuksellisen suuren kansainvälisen mediahuomion Iso-Britannian X Factor -ohjelmassa, on hämmentävää, ettei kysymyksiin oikein löydy vastausta.

Uutta musiikkia oulunsalolaiselta laulajalta ei ole tullut. Hänen kotisivuiltaan löytyvästä keikkakalenterista ei löydy ensimmäistäkään keikkaa. Tuoreeksi kappaleeksi mainostetaan vuoden 2016 UMK:ssa kuultua No Fear –kappaletta. Sen julkaisemisesta on liki kaksi vuotta.

Valtavan mediahuomion laineille olisi kaiken järjen mukaan kannattanut tuupata heti alkuvuodesta ensin single tai pari ja sen jälkeen pitkäsoitto. Ja näiden ympärille järjestää mahdollisimman massiivinen kiertue niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin kentillä.

Tämä on aika lailla vakiintunut sapluuna, kun nousevista kyvyistä rakennetaan kestävämpiä tähtiä.



Saara Aalto ei kuitenkaan vaikuta millään lailla olevan standardeihin taipuva artisti.

Hän on kertonut, että vuoden 2017 aikana tulossa on eeppistä rakkauspoppia – mitä se ikinä sitten onkaan. Artistin Facebook-päivitysten perusteella studiossa on ainakin jossain merkeissä oltu.

Jo Aallon etsikkoaika kuitenkin meni? Pankin räjäyttäminen vaatii nimittäin julkaistavalta musiikilta nyt paljon enemmän kuin se olisi vaatinut X Factorin jälkihöyryissä.

Eeppinen rakkauspoppi – ilmeisesti englanniksi laulettuna – ei myöskään lähtökohtaisesti ole ihan helpoin genre kotimaan markkinoille.

Ehkä Aallon tähtäin onkin ihan muualla. Tämä taas vaatisi musiikilta vielä paljon enemmän. Kansainvälisesti Aalto on vielä kohtuullisen pieni nimi, joka unohtuu ihmisten mielistä päivä päivältä. Toki hän on ollut esillä X Factorin jälkeenkin, esimerkiksi esiintymällä elokuussa Manchesterin Gay Pridessa.



Varsinaista ydinsubstanssia Aallolta ei ole tullut: uutta musiikkia.

Vaikka musiikkibisnes on monimuotoistunut ja tulovirrat tulevat nykyisin laajalti esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnin tai artistin ympärille rakennettujen tuotteiden puolelta, ei mikään niistä liiketoimintamalleista elä määränsä pitempään ilman sitä ydintä: musiikkia.

Aalto on tehnyt pitkään kovasti töitä uransa eteen, ja hän osaa laulaa. Tätä taustaa vasten toivoo, että hänen valitsemansa polku on onnistunut, ja urakaari vie ylöspäin.

On se mahdollista. Jospa hän tekee ajan kanssa todella hyvän levyn.

Ehkä allekirjoittanut vain on liian kärsimätön, kun haluaa jo kovasti kuulla Aallon laulavan uutta musiikkia.

Sitä odotellessa.