Kliseinen sivistyneiden ihmisten teos sai miehet perustamaan kirjakerhon – usein lukupiirin perustavat koulutetut naiset

2000-luvun alussa yhteisöllinen lukeminen nousi ilmiöksi, joka pitää pintansa edelleen. Miesten kirjakerhossa tartutaan rohkeasti klassikoihin. Entisen työporukan lukupiirissä eläydyttiin puolestaan Miika Nousiaisen yt-neuvotteluja käsittelevään teokseen, kun aihe oli ajankohtainen myös tosielämässä.

"Nyt luetaan kumpikin tämä kirja, ja sitten keskustellaan." Jokseenkin tähän tapaan oli kirjoitettu joululahjakirjan kansilehdelle.

Paketista paljastunut Dostojevskin klassikkojärkäle Rikos ja rangaistus oli Roope Kannisen lahja lapsuudenystävälleen Lauri Sarviaholle.

– Valitsin Rikoksen ja rangaistuksen siksi, että se on niin kliseinen sivistyneiden ihmisten teos, Kanninen kertoo.

Kirjasivistystä hankkimassa

Kesäisenä perjantai-iltana pöydällä on Albert Camus'n Sivullinen ja hieman olutta. Tuuletin hurisee ja parvekkeen ovi on raollaan. Pienessä yksiössä meinaa olla tukalaa.

Puitteet ovat sivuseikka: kolmikymppisten miesten lukukerhossa pääosassa on yhteisesti luettu kirja, josta keskustellaan heti tapaamisen aluksi.

Sick-kerhossa kukin saa valita kirjan vuorollaan, lajityyppiä ei ole rajattu mitenkään. Tapaamisiin kuuluu usein mallasjuoma.

Oululaiskaverusten perustama Sivistyneiden ihmisten cirjakerho eli Sick syntyi tammikuussa 2017.

Yhdessä on luettu klassikkoja ja Nobel-kirjailijoita, kuten Gabriel García Márquezin Sadan vuoden yksinäisyys ja Hermann Hessen Lasihelmipeli, mutta myös Patricia Cornwellin kaltaisia dekkaristeja.

Jäseniä kerran kuussa kokoontuvassa kirjakerhossa on kuusi, mutta kaikki eivät pääse tällä kertaa paikalle.

Naisvaltainen harrastus

Miehiä on kyllä jäseninä naisvaltaisissa lukupiireissä, mutta vain miehistä koostuvat, Sickin kaltaiset kirjallisuuskerhot ovat harvinaisuus.

Kirjallisuuspiirit ovat tyypillisesti vanhempien, koulutettujen naisten harrastus. Toimittaja Suvi Aholan Lukupiirien Suomi -väitöstutkimuksessa (2013) oli mukana 149 lukupiiriä. Niiden jäsenistä yli 90 prosenttia oli naisia.

Lukupiirien jäsenten yleisimpien ammattiryhmien joukossa on naisvaltaisia aloja, kuten opettajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä, toimittajia ja sihteereitä.

Ystävien lukupiirit suosittuja

Sick-kerhon perustajajäsenet, oikeustieteen opiskelija Kanninen ja sosiaalityöntekijänä työskentelevä Sarviaho ovat tunteneet toisensa vauvaikäisestä saakka, mutta myös muut jäsenet ovat heidän pitkäaikaisia ystäviään.

Juuri ystävien keskenään muodostamat lukupiirit ovat suosituimpia, mutta myös työkavereiden perustamat kirjallisuusryhmät näkyivät esimerkiksi Aholan vuonna 2009 keräämässä aineistossa.

Entiset ja osittain nykyiset työtoverit Tytti Tenhula, Tanja Kähkönen, Paula Vaskuri, Hanna Alaniska ja Merja Maikkola päättivät perustaa lukupiirin, jotta olisi taas "yksi hyvä tekosyy" kokoontua. Myös hyvät tarjoilut ja kuohuviini kuuluvat asiaan.

Oulun yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa koulutus- ja kehittämistehtävissä työskentelevien naisten lukupiiri on toiminut vasta vuoden verran.

Viiden naisen tiivis porukka on kokoontunut tällä kertaa Tytti Tenhulan saunakamariin.

He ovat saaneet kirjalähetyksen suoraan kirjailija Jukka Takalolta, jonka esikoisromaani, Kuoleman nimi on Saab 96, on seuraava kirjavalinta.

Työkiireet verottavat lukemista

Useat ovat havahtuneet aikuisiällä siihen, että lukemiselle ei tahdo jäädä aikaa. Lukupiirissä sekin asia usein korjaantuu.

– Porukalla lukeminen motivoi. Nyt luen kerhon ulkopuolellakin paljon, Sickin Kanninen toteaa.

Työporukan naiset ovat havainneet perhe- ja työkiireiden verottaneen lukemista. Parin kuukauden välein kokoontuva lukupiiri on innostanut kaikkia.

Työtoveruus näkyy joskus kirjavalinnoissakin: yliopiston yt-neuvottelujen aikaan kirjavalinnaksi osui yt-neuvotteluja työantajan ja duunarin näkökulmasta käsittelevä Miika Nousiaisen Metsäjätti.

Molemmissa piireissä mukaan saa tulla, vaikka ei olisi ehtinyt lukea kirjaa, sillä ainahan voi intoutua tarttumaan siihen.

Jutun lähteenä on käytetty Suvi Aholan Lukupiirien aika -teosta (Avain, 2013).