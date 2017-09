Kiinalainen Zhang Ke saa Alvar Aalto -mitalin

Arkkitehtuuripalkinto Alvar Aalto -mitali on myönnetty kiinalaiselle arkkitehdille Zhang Kelle. Hän on yksi Kiinan johtavia nykyarkkitehtuurin tuottajia, ja hänen töitään on ollut esillä muun muassa Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa.

Palkinto täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Raati kiinnitti huomiota esimerkiksi kestävään kehitykseen toteutuksessa.

Zhang Ke suosii paikallisia rakennusmateriaaleja ja kierrätystä, raati kiittelee.

- Hänen arkkitehtoninen kielensä on nykyaikaista, mutta hiljaista ja ympäristönsä huomioon ottavaa, tuomaristo lisää.

Akateemikko Alvar Aallon nimeä kantava palkinto on yksi maailmanlaajuisesti tärkeimpiä kunnianosoituksia arkkitehdeille.