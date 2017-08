Kierikissä tehtiin harvinainen löytö: Palasista koottiin lähes kokonainen saviastia

Keskiviikko oli Yli-Iin Kierikissä merkittävä päivä, kun alueen arkeologisilta kaivauksilta löytyi kaksi saviastian palasta. Niiden avulla saatiin kasattua kokoon lähes kokonainen saviastia.

Kyseisenä päivänä Kierikin yleisökaivauksilla oli mukana Oulun Lyseon lukion opiskelijaryhmä. Ensimmäisen palasen löysi kaivauksen tutkimusapulaisena toiminut Jaakko Ervasti. Pian sen jälkeen lukion opiskelija Emilia Takalo löysi vielä suuremman astian palasen.

Oulun Lyseon lukion opiskelijat osallistuivat yleisökaivauksiin keskiviikkona. KUVA: Sami Viljanmaa/Kierikkikeskus

Löydetyt palaset puhdistettiin, ja sen jälkeen niitä soviteltiin yhteen aiemmin löytyneiden astian kappaleiden kanssa. Lopulta koossa oli lähes kokonainen saviastia. Kyseessä on pienehkö kuppi, jonka halkaisija on noin kymmenen senttiä. Astian muoto ja sen koristelu on helposti hahmotettavissa.

Koottavissa oleva kivikautinen astia löytyy Suomessa harvoin, noin kymmenen vuoden välein. Keskiviikkona löydetty astia on ensimmäinen Kierikistä lähes kokonaisena löytynyt astia. Arkeologiset kaivaukset ovat jatkuneet Kierikissä kaksitoista kesää.

Astia on noin 5500 vuotta vanha. Silloin Kierikinkankaalla sijaitsi suuri merenrantakylä muinaisen Iijoen suistossa. Palasista koottu saviastia on tämän vuoden hienoin löytö Kierikin kaivauksilla.

Koristelut näkyvät selvästi keskiviikkona kootun astian ylä- ja alareunassa. KUVA: Sami Viljanmaa/Kierikkikeskus

Astia on syksyn ajan vitriinissä Kierikkikeskuksessa. Sen jälkeen se lähetetään museovirastoon Helsinkiin. Astian toivotaan tulevan takaisin Kierikkikeskukseen ensi kesäksi.

Aktiivinen loppukesä tulossa

Elokuun loppupuolellä Kierikissä on paljon koululaisvierailuja. Lisäksi kivikauden kylässä on useita kulttuuritapahtumia.

Tämän viikon lauantaina Kierikissä esiintyy petroskoilainen tanssiryhmä Sozvezdie. Ensi viikon torstaina Kierikin auditoriossa nähdään Oulunsalo Soi -festivaaliin kuuluva Sateen aikaan -konsertti. Kyseessä on maailman kantaesitys.

Tämän kuun viimeisenä viikonloppuna, 26.–27. elokuuta, kivikauden kylässä järjestetään Muinaistulien yö -tapahtuma. Sen aikana nähdään Elina Väänäsen ohjaama Pohjolan valkiat -näytelmä, joka sijoittuu myyttiseen rautakauteen.