Kiasman uusi suurnäyttely kysyy, mitä digiaika tekee ihmiselle

Kiasmassa aukeaa perjantaina kansainvälisen nykytaiteen suurnäyttely ARS 17 - Hello World! Se kutsuu kävijät pohtimaan digitalisaation ja internetin vaikutuksia ihmisten arkeen.

Nähtävillä on teoksia kaikkiaan 35 taiteilijalta 13 eri maasta. Esillä on muun muassa veistoksia, interaktiivisia taideteoksia ja videotöitä.

Museonjohtaja Leevi Haapalan mukaan näyttelyn ideana on tuoda esiin, miten netin keksimisen jälkeen esiin noussut taiteilijapolvi hahmottaa todellisuuden.

- Digitaalisuutta ei lähestytä teknologia edellä vaan inhimillisistä lähtökohdista erilaisten tapojen, tunteiden, halujen ja yhteisöjen kautta, Haapala kuvailee.

Museonjohtaja Leevi Haapala kertoo, että näyttelyn valmistelu aloitettiin jo lähes kaksi vuotta sitten. Taustalla venäläisen Andrey Bogushin teos. KUVA: Mauri Ratilainen

Yksi näyttelyn taiteilijoista on brittiläinen Ed Atkins. Hänen videoteoksensa Ribbons levittäytyy Kiasman neljännessä kerroksessa kolmeen eri näyttelysaliin.

Videoilla yksinäinen avatar-hahmo Dave nähdään milloin makaamassa baaritiskillä, milloin tekemässä tankotanssiliikkeitä. Tilaan levittäytyy melankolinen tunnelma, kun Dave laulaa katsojille Johann Sebastian Bachin Matteus-passiota.

Atkins kertoo hankkineensa materiaalin banaalia fantasiahahmoa varten internetistä. Hän osti 500 dollarilla 3D-mallin ja puhalsi sen sitten eloon animoimalla hahmolle omien kasvojensa liikkeitä. Myös videoilla kuultava ääni on taiteilijan oma.

- Halusin luoda hyvin misantrooppisen ja yksinäisen hahmon, joka on vain jätetty omaan itsesääliinsä, Atkins kertoo.

- Hän on hyvin puoleensavetävä ja samalla luotaantyöntävä. Katsoo koko ajan kameran läpi, mutta on kykenemätön minkäänlaiseen läheisyyteen.

Brittiläisen Ed Atkinsin teoksissa yksinäinen misantrooppi etsii yhteyttä katsojaan. KUVA: Mauri Ratilainen

Taiteilijan mukaan teos on samaan aikaan sekä vilpitön että keinotekoinen. Hän toivookin sen herättävän ihmiset pohtimaan erityisesti sitä, mitä internet tekee meidän suhteellemme omaan ruumiiseemme.

Hänen mielestään yksi vaarallisimmista asioista internetissä on, että siellä kehot voivat kadota.

- Netissä on helppo unohtaa, että siellä on vastassa aitoja ihmisiä joilla on oikeat elämät, kehot ja ihmissuhteet, Atkins sanoo.

- Näillä supertunteellisilla jutuilla halusin hieman vetää kehoja takaisin digitaalisesta maailmasta.

Suomalaisen Juha van Ingenin teos As Long As Possile on GIF-animaatioluuppi, jonka on tarkoitus pyöriä seuraavat tuhat vuotta. Lasikuvun alle on tulostettu se koodipätkä, yhteensä 5 700 sivua, joka ehtii pyöriä ARS17-näyttelyn aikana. KUVA: Mauri Ratilainen

Teeman mukaisesti osaan suurnäyttelyn teoksista pääsee tutustumaan myös verkossa. ARS17+ Online Art -sivustolla on koottu yhteensä 16 teosta, joita voi katsella vaikka älypuhelimella ja jakaa sitten kavereiden kanssa.

Mukana on muun muassa Jenna Sutelan teos Gut-machine poetry. Kyseessä on eräänlainen biologinen runogeneraattori, jota pyörittää taiteilijan työhuoneella sijaitseva bakteerikasvusto. Sitä mukaa kun bakteereiden kukoistus etenee, tietokanta suoltaa esiin uutta tekstiä.

Rapmuusikkonakin tunnetun Yung Jaken teoksissa näkyvät katutaiteen vaikutteet. KUVA: Mauri Ratilainen

Brittiläisen David Blandyn teosten lähtökohtana puolestaan ovat saksalaisen romantiikan ajan taiteilijan Caspar David Friedrichin maalaukset. Sumuisten ja synkkien maisemien keskellä vaeltaa yksinäinen hahmo.

- Blandy on sijoittanut oman pikselöidyn omakuvansa sinne ikään kuin tällaiseksi eksistentiaaliseksi etsijäksi, kertoo Kiasman kokoelmaintendentti Arja Miller.

Ranskalainen Aude Pariset on tuonut Kiasmaan jauhomatoja, jotka syövät epäorgaanista ainetta ja muuntavat sen näin orgaaniseksi. KUVA: Mauri Ratilainen

ARS17 - Hello World! -näyttely aukeaa Kiasmassa perjantaina 31.3. ja on avoinna 10.9. asti. Varsinaisten teosten lisäksi näyttelun kokonaisuuteen kuuluu erilaisia tapahtumia, kuten livetaide-esityksiä, seminaareja ja digityöpajoja.