Kempelettä kuvaava dokumentti kisaa Uusi Kino -lyhytelokuvakilpailussa – "Rakkaudenosoitus kotikunnalle"

Ohjaaja Samuli Alapurasen dokumentti Drag me to Kempele kilpailee Tampereen elokuvajuhlien päättäjäisissä jaettavasta Uusi Kino -palkinnosta. Viime vuonna valmistunut elokuva on tekijänsä mukaan yhdistelmä rakkaudenosoitusta ja maailman huonointa matkailumainosta.

Kempeleestä kotoisin oleva, mutta nykyään Helsingissä asuva Alapuranen kuvasi lyhytdokumenttia vajaat kolme vuotta. Elokuvan hyväksyminen kilpailusarjaan on hänen mukaansa suuri kunnia.

Ohjaaja Samuli Alapurasen lyhytdokumentti kilpailee Uusi Kino -palkinnosta. KUVA: Samuli Alapuranen / AV-arkki

– Se on harvinaista herkkua varsinkin, kun tekee tällaista vähän kokeellisempaa leffaa, Alapuranen sanoo.

Kahdeksan minuutin pituisessa elokuvassa kuvataan seisahtuneita näkymiä Kempeleen alueelta. Meditatiivisessa teoksessa ei ole näyttelijöitä tai dialogia. Rauhallista kuvakerrontaa sävyttää ambient-musiikki.

– Se on vähän kuin maailman huonoin matkailumainos. Kyseessä ei ole kauhean objektiivinen dokumentti, vaan siinä on hehkuteltu Kempeleen arkisuutta ja tavallisuutta.

Vaikka Kempele ei näyttäydy dokumentissa kovin mairittelevassa valossa, on ohjaajan mukaan taustalla lämpimiä tunteita.

– Se on eräänlainen rakkaudenosoitus vanhalle kotipaikkakunnalle.

Kilpailusarjaan osallistuu 28 elokuvaa. Kilpailun voittajalle luovutetaan 1 000 euron palkinto elokuvajuhlien päättäjäisissä sunnuntaina 12. maaliskuuta.

Katso elokuva Yle Areenassa