Liminkalainen tietokirjailija ja pappi Pekka Tuomikoski sai viime vuonna tehtäväksi tutustua Oulun seudun karttoihin 1950-luvulla ja 2010-luvulla ja verrata, mitä seudulla on tapahtunut. Työn alla oli kirja Oulun seutu kartoin 1950- ja 2010-luvuilla (Kustannusosakeyhtiö AtlasArt), johon Tuomikoskelta toivottiin tekstit.

– Se olikin mielenkiintoinen matka. Kartathan puhuvat yllättävän paljon. Varsinkin, kun vertaillaan kahta saman alueen eri-ikäistä karttaa vierekkäin, on erittäin avartavaa katsoa, mitä on ollut aikaisemmin ja mitä on tällä hetkellä.

Tuomikoski sanoo pitävänsä juuri 1950-luvun kartoista. Ne ovat hänestä vähän kuin tabula rasa, tyhjä taulu, johon on sittemmin alettu rakentaa. Esimerkiksi joutomaata oli 60 vuotta sitten aivan eri tavoin kuin nyt.

Kirjassa kerrataan pääpiirteittäin Oulun historia, mutta Tuomikosken mukaan teoksen ydin on lukijalle läheisissä ja rakkaissa alueissa. Kirja antaa mahdollisuuden nähdä muutos noin kuudenkymmenen vuoden aikaperspektiivissä.

– En ole itse keksinyt tätä, mutta jos emme tunne historiaa, emme voi niin hyvin hahmottaa tätä päivää ja tulevaisuutta. Se antaa meille ymmärryksen kotiseudusta, kun perehdymme näihin karttoihin.

Tuomikoski sanoo olevansa nöyrä historioitsija eikä yritäkään olla kaikkien Oulun seudun alueiden huippuasiantuntija. Hänelle itselleen mielenkiintoisimmat kartat löytyivät Oulunsalosta ja Limingasta omasta historiasta johtuen. Oulunsalon kartoissa huomionarvoista on lentokenttä, joka on ehtinyt vuoden 1953 karttaan.

Karttakirjasarja saa jatkoa

Oulun laajuudesta johtuen ei aivan koko Oulua ole kirjaan saatu. Yhtenäisenä alueena mukana ovat Oulun, Kempeleen, Limingan, Tyrnävän ja Iin taajama-alueet. Lisäksi saarekkeina on mukaan otettu Yli-Iin ja Ylikiimingin taajamat.

Oulun seudun karttoja esittelevä teos on kirjasarjan neljäs. Aiemmin on ilmestynyt vastaavat kirjat Helsingin, Turun ja Tampereen seuduista. Ensimmäinen, Helsingin seutua käsittelevä osa ilmestyi 2014.

– Seuraavina suunnitelmissa on Jyväskylän seutu ja Lahden seutu -kirjat, kustantaja Risto Pekkanen kertoo.

Oulun seutu kartoin 1950- ja 2010-luvuilla -kirjan julkistamistilaisuus pidetään Oulun Suomalaisessa kirjakaupassa torstaina 17.8. kello 13.