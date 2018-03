Karhun morsian kurkottaa ulkomaille – oululaisen Katja Törmäsen romaani on yhdeksän vuoden työn tulos

– Päällimmäinen tunne oli valtava helpotus, muistelee Katja Törmänen puolentoista vuoden takaisia tunnelmiaan, kun hän sai tietää voittaneensa Liken ja Tähtivaeltaja-lehden järjestämän spekulatiivisen fiktion kirjoituskilpailun.

Sen ansiosta helmikuun puolessa välissä ilmestyi hänen romaaninsa Karhun morsian Liken kustantamana. Törmänen oli tehnyt kirjailijuuden eteen määrätietoisesti töitä yhdeksän vuotta. Kirjoituskilpailun voitto ja kustannussopimus todisti ainakin Törmäselle itselleen, ettei hänen antautumisensa kirjoittamiselle ole ollut vain toiveajattelua mahdollisuuksista.

Katja Törmänen opiskeli Oulun yliopistossa historiaa ja kouluttautui historianopettajaksi. Jo opiskelujen lopulla hän kuitenkin huomasi, ettei koulumaailman arki ole oikea paikka hänelle.

Mielen täytti haave käsityöläisyydestä ja hän päätyi artesaaniopintojen pariin Pikisaaren käsi- ja taideteolliseen oppilaitokseen.

Käsityöläisyys olikin hienoa, mutta alan yrittäjyydessä Törmänen joutui kauas mukavuusalueeltaan.

– Suurin osa työstä oli markkinointia, pakkaamista ja postittamista. Vielä neljän työvuoden jälkeenkin markkinointi oli minulle ahdistavaa, hän muistelee, nyt jo vuosien takaiselle itselleen lempeästi nauraen.

Uusi käänne tapahtui 14. tammikuuta 2009. Silloin Katja Törmänen päätti, että hän aloittaa seuraavana päivänä kirjan kirjoittamisen ja lopettaa yritystoimintansa vuoden loppuun mennessä.

– Kirjoittaminen oli taivaallista. Olin hillittömän onnellinen. Sain elää tarinan maailmassa joka päivä sen sijaan, että pakottaisin itseni soittamaan markkinointipuheluja.

Törmänen kertoo olleensa reilusti päälle kolmikymppinen ennen kuin oivalsi, tai myönsi itselleen, että niin kirjallisuudessa kuin elokuvissa hän oli oikeastaan aina nauttinut eniten fantasian genreen kuuluvista teoksista.

– Kouluaineenikin olivat aina fantasiaa, välttelin asia-aineita lukiossakin niin pitkälle kuin pystyin.

Oivallus vapautti ajattelemaan, että kirjallisuuden genrenä fantasia on hyväksyttävää ja sitä voi kirjoittaa vakavissaan. Voi tulla kirjailijaksi muutenkin kuin kirjoittamalla realistista kirjallisuutta vaikeista yhteiskunnallisista ongelmista, ja fantasiallakin voi käsitellä vakavia aiheita.

Vuoden aikana syntyi ensimmäinen versio lasten- ja nuortenkirjasta Kevääntekijät. Pari kustantajaa oli kiinnostunut käsikirjoituksesta, ja toisen kanssa tekstiä työstettiin useampi kierros, mutta kustannussopimusta ei lopulta syntynyt.

Vuosiin on kuulunut pettymyksiä, joita ei ole ollut aina helppo niellä.

– Aina kun olen ollut synkimmilläni, on tullut joku innostunut palaute, joka on rohkaissut eteenpäin, Törmänen muistelee.

Yksi hauskoista ja mieleenpainuvista hetkistä oli, kun oma poika luki Kevääntekijöitä, makasi sohvalla, nauroi ääneen ja sanoi äidilleen, että hän lukiessaan aivan unohti, ettei tarina ole oikean kirjailijan kirjoittama.

Karhun morsian sai alkunsa syksyllä 2011 aloitetuista luovan kirjallisuuden perusopinnoista. Törmänen kirjoitti proosakurssille novellin, josta romaani alkoi kasvaa.

Kirjoittamista avitti muutaman hengen kirjoittajaporukka, jolla oli oma suljettu blogi. Sovittiin, että kahden viikon välein on deadline, jonne jokainen tuo tekstinsä ja antaa palautetta toisten teksteistä.

– Se oli älyttömän hyvä systeemi, Törmänen sanoo.

Hyvä kirjoitustyöpaja oli myös Päätalo-instituutin kirjoittajakoulutus, joka koostui neljästä lähijaksosta ja etäopiskelusta jaksojen välillä. Siellä Törmänen teki toista käsikirjoitusta, joka pääsi Gummeruksen kirjoituskilpailussa semifinaaliin vuonna 2013.

Karhun morsian sijoittuu varhaiseen viikinkiaikaan Norjan kaakkoisrannikolla. Se on tarina kahdesta naisesta kahdessa kylässä, miesten hallitsemassa maailmassa, jossa heidän kohtalonsa on ennalta määrätty. Molempien kohtalo liittyy voimaeläimen karhun palvontaan. Alistuako elämään, kuten yhteisö edellyttää vai etsiä oma tie? Kysymys on ikiaikainen.

Törmäsellä oli vahva visio siitä, mihin romaanin tarina tiivistyy.

– On talvi, sataa lunta ja on mustahirsiset talot, ketään ei näy. Tunnelma on hirveän jännittynyt. Sitten iso, mustanruskea karhu kävelee talojen välistä niin kuin se omistaisi paikan. Toinen kuva oli luola, jossa nainen on synnyttämässä laakealla kivellä. Karhu odottaa syntyvää, koska se uhrataan sille heti synnytyksen jälkeen.

Norjan kaakkoisrannikolla hän kävi vasta myöhemmin taustatutkimuksiin saadulla matka-apurahalla. Maisema vastasi yllättävänkin paljon omaa mielikuvaa.

– Erityisesti Mölen, Unescon maailmanperintökohde, jossa on kymmenittäin viikinkien röykkiöhautoja, oli minulle voimakas kokemus.

Lähteistä on käynyt ilmi, että seudulla, johon Törmänen tarinansa mielessään sijoitti, on Norjan tihein esiintymä viikinkihautalöytöjä ja siellä on ollut Norjan ensimmäinen viikinkiajan iso kaupunki.

Törmänen on kirjoittamassa Karhun morsiamelle itsenäistä jatko-osaa, jolle kustantaja on antanut alustavan hyväksynnän.

Viikko sitten julkistettiin, että kirja-agentuuri Elina Ahlback alkaa edustaa Törmästä eli markkinoida Karhun morsianta ja tulevia teoksia ulkomaille.