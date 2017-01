Kansallisteatterin keväässä Shakespearea ja vierailevia tähtiä

Suomen Kansallisteatteri on julkaissut kevään ohjelmistonsa. Suurella näyttämöllä nähdään William Shakespearen Macbeth. Ohjaaja Janne Reinikaisen ja Eva Buchwaldin suomentama ja sovittama teos saa ensi-iltansa maaliskuussa.

Pienellä näyttämöllä nähdään puolestaan aiemmin esittämätön Arktinen hysteria. Dramatisoinnin Marko Tapion romaanista ja osin ennennäkemättömästä arkistomateriaalista ovat tehneet Juha-Pekka Hotinen ja Atro Kahiluoto.

Kansallisteatterin pienimmän näyttämön Omapohjan kantaesityksenä nähdään draama Sisäistetyt teoriat rakkaudesta. Esitys on Vera Kiiskisen debyyttiohjaus ja -käsikirjoitus Kansallisteatterissa.

Kansallisteatterin keväässä on luvassa myös kansainvälisiä ja kotimaisia vierailuja. Pietarilainen Aleksandrinski-teatteri vierailee Suurella näyttämöllä Gogol-klassikollaan Naimisiin, jonka on ohjannut Valeri Fokin. Lisäksi nähdään sirkusta, tanssia ja yhteisöteatteria. Teatteri järjestää myös yhteiskunnallisten keskustelujen sarjan Suomi tulevaisuudessa, johon yleisöllä on vapaa pääsy.