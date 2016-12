Kansallismuseo hankki kultaisen Vaasa-ritarikunnan mitalin

Suomen kansallismuseo on hankkinut kokoelmiinsa harvinaisen kultaisen Vaasa-ritarikunnan mitalin. Sen antoi kuningas Kustaa III helsinkiläiselle kauppiaalle Johan Sederholmille muistoksi Kustaa Adolfin kastetilaisuudesta vuonna 1778. Mitalin on kaivertanut Gustav Ljungberger vuonna 1772. Kansallismuseo hankki sen joulukuussa Bukowskin huutokaupasta.

Mitali on erittäin harvinainen, sillä se on ainoa tunnettu kultainen Kustaa III:n aikana jaettu mitali. Se on myös ainoa, johon on yhdistetty kuninkaankruunu. Mitali on esillä Kansallismuseon toisessa kerroksessa. Se liitetään osaksi Kansallismuseon rahakammion kokoelmaa, joka on saanut alkunsa vuonna 1747 osana Turun akatemian kokoelmaa. Se on museon laajin kokoelma ja sisältää noin 250 000 esinettä.