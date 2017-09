Kansallisbaletti saamassa vetäjäkseen ruotsalaistanssijan

Kansallisbaletin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi ehdotetaan ruotsalaista Madeleine Onnea. Hän työskentelee parhaillaan Yhdysvalloissa Houstonin balettiakatemian johtajana.

Kansallisoopperan ja -baletin hallitus päätti nimitysehdotuksesta perjantaina.

Onnen valinta varmistuu sen jälkeen, kun talon kaikkia henkilöstöryhmiä on kuultu eli noin puolentoista viikon päästä. Jos Onne nimitetään, on hänen sopimuksensa nelivuotinen ensi vuoden elokuusta alkaen.

- Työehtosopimuksen mukaisesti pyydämme henkilöstöryhmiltä lausunnot, mutta ne eivät sido nimittäjää, kertoo pääjohtaja Päivi Kärkkäinen.

Onnen valinta-asiaa ei muutoin kommentoida.

Kansallisbaletin johtoon joko haki itse tai oli muutoin harkinnassa lähes 80 henkilöä. Hakijoita oli 16 maasta.

- Koko prosessi oli erittäin huolellinen ja siinä kuultiin myös kansainvälisiä asiantuntijoita, kuvailee Kärkkäinen. Hän ei halua kertoa, kuinka moni suomalainen oli haussa mukana.

Onnen valintaa puoltavissa perusteluissa kehutaan muun muassa hänen kokemustaan johtamisessa.

- Madeleine Onnella on laajat kansainväliset verkostot ja erittäin hyvä yhteistyökyky sekä balettiorganisaatioiden sisällä että muiden tahojen kanssa.

Klassisen baletin tähti

Onnella on vankka klassisen baletin tausta, sillä hän työskenteli pitkään Tukholman Kuninkaallisessa baletissa ensitanssijana. Onne on tanssinut useimmissa klassisen baletin merkittävissä päätehtävissä, kuten Romeossa ja Juliassa, Prinsessa Ruususessa ja Gisellessä. Hänellä on lisäksi kokemusta monista nykytanssiteoksista. Onne on myös vaikuttanut monen balettikilpailun tuomaristossa, myös Helsingissä.

Päätettyään tanssijanuransa Onne toimi baletin taiteellisena johtajana ensin Tukholmassa ja sen jälkeen Hongkongissa.

Baletin nykyinen johtaja Kenneth Greve päättää kautensa ensi vuoden heinäkuun lopussa. Tanskalaisen Greven kausi alkoi vuonna 2008.

Kansallisbaletin taiteellinen johtaja vastaa baletin ohjelmiston taiteellisesta suunnittelusta sekä johtaa ja kehittää sen toimintaa.

Myös pääjohtaja vaihtuu

Ensi vuonna oopperatalossa vaihtuu myös pääjohtaja, sillä Päivi Kärkkäisen seuraaja Gita Kadambi aloittaa pääjohtajana tammikuussa. Kärkkäinen jää eläkkeelle keväällä.

Kansallisoopperassa kävi viime vuonna lähes 320 000 ihmistä eri tilaisuuksissa. Talossa on yli 500 työntekijää sekä sadoittain vuosittaisia vierailijoita. Kuukausipalkkaisessa väessä on yli 30 kansallisuutta. Talon rahoituksesta suurin osa tulee veikkausvoittovaroista.

Ooppera järjesti viime vuonna noin 650 esitystä ja tilaisuutta, joista osan talon ulkopuolella. Päänäyttämön esitysten täyttöaste oli yli 90 prosenttia, käy ilmi uusimmasta vuosikertomuksesta.

