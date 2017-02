Kansainvälisten huippujen kanssa työskennellyt blueskitaristi Erja Lyytinen esiintyy Oulussa

Blueskitaristi Erja Lyytinen on vuosien varrella tehnyt yhteistyötä monien kansainvälisten huippuammattilaisten kanssa.

Uuden Stolen Hearts -albumin on miksannut ja osin tuottanut englantilainen konkarituottaja Chris Kimsey, joka on työskennellyt muun muassa The Rolling Stonesin, Led Zeppelinin, INXS:n ja Duran Duranin kaltaisten suuruuksien kanssa.

Kimseyyn Lyytisen tutustutti heidän yhteinen ystävänsä kitaristi Alan Darby, joka on tehnyt kappaleita Bonnie Raittille ja Bonnie Tylerille sekä kepittänyt muiden muassa Eric Claptonin ja Robert Palmerin kiertuebändeissä.

– Alanin kanssa teimme pari biisiä kimpassa jo viisi vuotta sitten Forbidden Fruit -albumilleni, ja yhteistyö on jatkunut niistä ajoista lähtien. Uuden levyn kappaleista 24 Angels on minun ja Alanin tekemä, Lyytinen selvittää.

– Lähetin Chrisille Helsingissä äänitetyt pohjat, ja hän vastasi saman tien ja kertoi tykänneensä matskusta. Se tuntui hienolta, kun tiesin, että hän ei ihan mihin tahansa proggikseen lähde, Lyytinen kertoo.

Viime syksynä Lyytinen ja Kimsey viimeistelivät albumia lontoolaisessa State of the Ark -studiossa. Kimsey käytti samaa vanhaa miksauspöytää, jolla hän oli Rollareiden levyjäkin työstänyt.

Levyn masteroi Ray Staff Beatles-tuottaja George Martinin perustamalla maineikkaalla AIR-studiolla. Staffin meriittilistalta löytyy muun muassa David Bowien klassikot Ziggy Stardust ja Aladdin Sane.

Nimekkäistä yhteistyökumppaneista huolimatta Lyytinen luonnehtii Stolen Heartsia hyvin henkilökohtaiseksi levyksi.

– Ainahan kappaleet ovat henkilökohtaisia, mutta tällä levyllä olen alusta lähtien ollut vahvasti vetovastuussa, ja olen tuottanut levyn osaksi itse.

Vaikutteita eri musiikkityyleistä

Lyytinen on myös tuonut levylle uutta näkökulmaa. Vaikutteita on napsittu klassisen bluesin ulkopuolelta, ja musiikki nojaa etenkin raskaamman ja keskitien rockin suuntaan.

Yhteistyökumppanit ovat antaneet kokonaisuudelle lopullisen silauksen.

– Heillä on se oma tyyli näpeissään, ja kun he tulevat tekemään levylle omaa panostaan, mukana tulee aina muutama hippunen kaikista heidän aikaisemmista projekteistaan. He tuovat taikaa ja magiikkaa, ainakin tykkään itse ajatella näin, sellaista syvempää olemusta.

Vaikka Stolen Heartsin vahvat kappaleet ovat kertyneet pitemmältä ajalta, erityisen paljon uutta materiaalia on syntynyt viimeisten parin vuoden aikana.

Lyytinen synnytti kaksospojat kolme vuotta sitten ja erosi lasten isästä, italialaiskitaristi Davide Forenosta vuosi sitten. Elämänmuutos kuuluu kappaleissa. Lyriikoiden yleisfiilis on melankolinen.

Parhaillaan Lyytinen on koko helmikuun kestävällä konserttisalikiertueella.

– Konserttisaleissa on se hyvä puoli, että voi itse rakentaa lavan ja valaistuksen haluamallaan tavalla. Ihmisetkin pääsevät nauttimaan konserttikokemuksesta ihan eri tavalla kuin klubeissa. Kun on paikka, missä istua, voi rauhassa nauttia musiikillisesta elämyksestä. Konserttisalien musiikillinen soundimaailma on myös aivan huippuluokkaa, Lyytinen sanoo.

– Konserttisalit ovat siinäkin mielessä mukavia, että keikat ovat alkuillasta, joten siitä pääsee ajoissa nukkumaan. Se sopii tällaiselle äidille oikein mainiosti.

Erja Lyytinen on keikalla Teatteri Riossa Oulussa tiistaina ja keskiviikkona.