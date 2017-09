Kansainvälinen tuomaristo hämmästyi Musiikkitalon toivotonta akustiikkaa - kaupunginorkesterille pyyhkeitä liian kovasta volyymistä

Eilen illalla päättyneen Maj Lind -pianokilpailun kansainvälisen tuomariston mielestä Helsingin Musiikkitalon akustiikka on "ihan toivoton". Siihen, missä tuomaristo istui, ei välillä kuulunut yhtään mitään, perustelee tuomaristossa istunut pianisti, säveltäjä ja kapellimestari Ralf Gothoni.

- Se on sellainen tabu Helsingissä, ettei sitä saa nähtävästi julki sanoa, mutta kyllä se julki tulee ennen pitkää. Se herätti kaikissa tuomareissa syvää hämmennystä, Gothoni sivaltaa.

Gothonin mielestä akustiikka olisi helposti korjattavissa heijastinlevyillä, jos arkkitehdit vain siihen suostuvat.

- Aika pienellä vaivalla se saadaan parannettua. Heijastimia on konserttisaleissa ympäri maailmaa. Ei se ole mikään iso ongelma, päinvastoin se antaa salin soinnille sen olennaisen, mikä sille kuuluu ja minkä takia se on rakennettu konserttisaliksi.

Gothoni moittii myös orkesterifinaaleissa soittanutta Helsingin kaupunginorkesteria ja kapellimestari Anna-Maria Helsingiä siitä, etteivät he ottaneet huonoa akustiikkaa huomioon.

- Orkesteri soitti hyvin paljon liian kovaa monia asioita ja peitti pianon. Se on harmillista. Koska kyseessä on kilpailu, pitäisi asioita balansoida paremmin. Luulisi myös, että salin akustiikasta on puhuttu ja ongelma olisi tuttu.

Muun muassa Maj Lind -kilpailun voittaja, yhdysvaltalainen Mackenzie Melemed ja toiseksi tullut uusiseelantilainen Jun Bouterey-Ishido päivittelivät orkesterifinaalin jälkeen salissa soittamisen vaikeutta, kun pianon ääntä ei millään meinannut saada kuulumaan.