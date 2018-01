Kalenteri, muistivihko ja päiväkirja - bullet journal tuo järjestystä oululaisharrastajan elämään

Merja Fröberg neuvoo tekemään rohkeasti omannäköisen muistikirjan.

Se on muistikirja, päiväkirja ja kalenteri, johon kirjoitetaan ja piirretään. Sitä myös koristellaan vaikkapa tarroin tai teipein. Sinne listataan katsotut elokuvat, tv-sarjat ja luetut kirjat. Maailmalla ja meillä suosittu bullet journal eli bujo muokkautuu tekijänsä näköiseksi.

Stressi vähenee, kun mieltä kuormittavat asiat saadaan kirjoitettua jonnekin ylös. Ennen kaikkea bujo on arjenhallinnan väline, jonne vuoden kulun saa merkittyä kalenterimaisesti. Monelle se merkitsee järjestystä elämään – ja sitähän me varsinkin näin vuoden alussa kaipaamme.

Oululainen Merja Fröberg on juuri aloittanut neljännen bullet journalinsa. Kovakantinen vihko täyttyy sitä mukaa, kun hän vain ehtii ja jaksaa tehdä merkintöjä.

Fröberg levittää pöydälle kolme penaalia, joista yksi on täynnä koristeteippejä ja kahdessa on erilaisia kyniä. Lisäksi hänellä on läjäpäin tarroja ja jonkin verran leimoja.

– Saan inspiraatiota YouTubesta ja Pinterestistä, mutta käytän luovuuttani ja teen aina omannäköisen kalenterin.

Päiväkirjalle ei enää tarvetta

Keväällä 2016 Fröberg näki netissä videon bullet journalin teosta ja innostui välittömästi.

– Olen aina tykännyt kalentereista, mutta koskaan en löytänyt täysin sopivaa itselleni. Bujosta saa muokattua juuri sellaisen kun haluaa. Haluan kuljettaa oman elämäni koko ajan mukana, mutta ilman bujoa pitäisi olla ainakin kalenteri ja muistivihko mukana. Olen huomannut, että muistilappujen määräkin on vähentynyt, kun olen alkanut käyttää tätä.

Aiemmin Merja Fröberg on pitänyt myös päiväkirjaa, mutta bujoilun myötä sille ei ole enää tarvetta.

Kun hän oli viime elokuussa Prahassa, teki hän vihkoonsa matkapäiväkirja-aukeaman, johon hän merkitsi, missä hän kävi syömässä ja mitä muuta päivän aikana tapahtui. Mukaan hän liitti muistoksi muun muassa matkalippunsa.

Bullet journal toimii myös matkapäiväkirjana. KUVA: Teija Soini

–Bujo on monipuolinen käyttää. Itselläni yksikään päivä-, viikko- tai kuukausinäkymä ei ole samanlainen.

Apuna menojen suunnittelussa

Kaikki lähtee liikkeelle sisällysluettelosta. Siihen Fröberg merkitsee kaikkein tärkeimmät asiat, joita tietyn kuukauden aikana on tullut tehtyä. Kun hän neuloi itselleen körttisukat, merkitsi hän siihen sivunumeron, josta neulemalli löytyy.

Bullet journalissa edetään suuremmista kokonaisuuksista pienempiin eli sisällysluettelon jälkeen tulevat kuukausi-, viikko- ja päivänäkymät.

Fröbergin mukaan moni tekee näkymiä ennakkoon pitkälle ajalle, mutta itse hän ei tykkää tehdä niin. Etukäteen ei voi aina tietää sitäkään, kuinka pitkälle vihkoa riittää. Tähän mennessä yksikään vihko ei ole riittänyt hänelle koko vuodeksi.

Fröbergillä on ajoittain huono­unisuutta, joten hänen bujossaan on myös unilokeja, joiden avulla hän voi seurata nukkumistaan ja sen vaikutusta mielialaan. Niitä hän on havainnollistanut eri värisillä pylväillä ja pallukoilla. Lisäksi hän on listannut lukemiaan kirjoja ja katsomiaan elokuvia ja tv-sarjoja – yhdeltä aukeamalta löytyvät esimerkiksi vuoden 2017 Oscar-palkitut.

Tavallisen kalenterin tapaan bujo on hyvä apu myös vuoden menojen suunnittelussa. Sen avulla voi seurata tavoitteitaan ja niiden toteutumista.

Alkuun tavallisella ruutuvihkolla

Erityisesti Merja Fröberg nauttii siitä, kun saa tehdä käsin: kirjoittaa ja piirtää. Se toimii hengähdystaukona digimaailmasta. Aikaa merkintöjen tekemiseen voi mennä muutamasta minuutista useisiin tunteihin, mutta joka päivä ei välttämättä tule kirjoitettua.

Tarroilla voi korostaa tekstin yksityiskohtia ja koristaa vihkoa. KUVA: Teija Soini

Käsialaansa hän vaalii bujoilun ohella kirjoittamalla kirjeitä ja osallistumalla netissä olevaan kaunokirjoitushaasteeseen, jossa kirjoitetaan käsin joka kuukausi tietystä aiheesta.

– Kirjeitä olen kirjoittanut ihan pienestä tytöstä lähtien. Sähköposti tuntuu monesti kylmältä, kun taas kirjeestä saa henkilökohtaisemman. Tämä pakottaa minut pois koneen ääreltä, vaikka toisaalta taas teen myös bujoilusta materiaalia nettiin.

Fröberg havaitsi, että netissä ei ole juuri suomenkielistä materiaalia, jossa neuvottaisiin, kuinka tehdä bullet journal. Siksi hänen YoutTube-kanavaltaan löytyy muun muassa video, jossa hän tekee bujoonsa päivämerkintöjä.

Merja Fröberg käyttää kovakantisia laatuvihkoja, mutta alkuun pääsee vaatimattomammallakin vihkolla. KUVA: Teija Soini

Aloittelijan hänen mielestään turhaa lähteä heti ostamaan sitä kaikkein kalleinta muistivihkoa.

– Tavallinen ruutuvihko riittää. Netissä saa helposti sellaisen vaikutelman, että pitäisi pystyä tekemään mahdollisimman täydellisiä sivuja. Sinne pannaan kuitenkin vain ne hienoimmat aukeamat. Muiden jutuista voi hakea inspiraatiota, mutta kannattaa muistaa, että kirjaa tehdään itseä varten.