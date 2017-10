Kaksin vauvan kanssa jäävästä isästä kertovalle Yösyöttö-elokuvalle palkinto New Yorkissa

Uusi kotimainen elokuva Yösyöttö on voittanut palkinnon filmifestivaalilla Yhdysvaltain New Yorkissa. Parhaan pohjoismaisen elokuvan palkinto myönnettiin Nordic International Film Festivalilla sunnuntain vastaisena yönä.

Yösyöttö on Marja Pyykön ohjaama komedia miehestä, joka jää vauvan kanssa kaksin. Elokuva perustuu Eve Hietamiehen romaaniin, ja sen pääosassa on Petteri Summanen. New Yorkissa elokuva esitettiin nimellä Man and a Baby.

- Tämä on suuri kunnia! Olemme kaikki aivan yllättyneitä ja ihmeissämme, ohjaaja Pyykkö kommentoi voittoa.

Yösyöttö on ollut kotimaassa otsikoissa myös sopimusriidan vuoksi.

Elokuva on jäänyt pois Finnkinon teatterien esityslistalta, kun tuotantoyhtiö Solar Films ja levittäjäyhtiö Nordisk Film eivät ole päässeet Finnkinon kanssa sopuun lipputulojen jakamisesta.