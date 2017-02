Kajaanilainen keräilijä lahjoitti taidekokoelmansa Ateneumiin – ”Tunnen olevani velkaa Suomelle”

Ateneumin taidemuseossa avautuu näyttely, joka on koottu poikkeuksellisesta lahjoituksesta. Kajaanilainen eläkkeellä oleva ranskan ja englannin kielen lehtori Tuomo Seppo lahjoitti Ateneumille lähes 2 000 taideteoksen kokoelmansa. Näyttelyssä on esillä noin 400 teosta.



Toukokuussa 80 vuotta täyttävä Seppo on keräillyt suomalaista taidetta.



– Suomi ja suomen kieli ovat minulle erittäin tärkeitä, ja tunnen olevani velkaa Suomelle, koska olen saanut monta hyvää asiaa ilmaiseksi. Olen halunnut antaa nämä teokset kaikille suomalaisille, Seppo kertoo.



Taideharrastus alkoi jo koululaisena 1950-luvulla. Vuosikymmenten aikana Seppo on perehtynyt suomalaisen taiteen kenttään syvällisesti.



Avoimena ja rohkeana ihmisenä hän on aina joko soittanut tai kirjoittanut kiinnostavalle taiteilijalle.



– Olen kysynyt, saanko tulla katsomaan ja mahdollisesti ostamaan taidetta.



Mikä tärkeintä, ennen yhteydenottoa hän tekee kotiläksynsä kunnolla ja tutustuu taiteilijaan ja tämän tuotantoon kirjallisten lähteiden pohjalta.



Tapaamisten ja perinpohjaisen paneutumisen ansiosta keräilijälle ja taiteilijalle syntyy yhteinen kieli. Vuosikymmenten aikana on myös syntynyt verkostoja ja ystävyyssuhteita, jotka ovat keräilijälle välttämättömiä.



– Ne eivät ole mitään hyvä veli -kerhoja, hän huomauttaa.



Seppo ei alkanut keräillä kokoelmaa. Vuosituhannen vaihteessa hän kuitenkin huomasi, että töistä oli syntynyt sellainen.



Ateneumin näyttelyssä esillä on esimerkiksi paljon Ina Collianderin, Ellen Thesleffin, Reino Hietasen, Pentti Kaskipuron, Nina Ternon ja Veikko Vionojan teoksia.



Valo muuttaa kaiken -näyttely on nähtävissä 28. helmikuuta – 16. huhtikuuta.