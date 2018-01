Juurilleen palanneelle kansainväliselle laulajatähdelle tunnustus - Soile Isokoskelle Pohjois-Pohjanmaa-palkinto

No jospa nyt ei kuitenkaan sotketa oikeita maailman staroja yhteen amatööriin.

Kyllähän Selänne ja Häkkinen on Suomea kartalle vienyt, mutta kysyhän Ausseilta kuka on Soile, niin eivät tasan tiedä, mutta Selänteen ja Häkkisen tietävät.

Hyvä laulaja Soile on ei siinä mitään, mutta ei todellakaan mikään maailman stara.