Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

I Love You Philip Morris

***Jim Carrey on tehnyt nipun crazykomedioita ja muutaman vakavan roolin, mutta tässä luistellaan suruttomasti yli lajirajojen. Katsoja saa seurata varpaillaan, kun huijaritarina taittuu suorasukaiseksi homokomediaksi. Glenn Ficarra ja John Requa ohjasivat tosipohjaisen elokuvan uskovaisesta perheenisä Stevenistä, joka tulee kaapista, rötöstelee itsensä vankilaan ja rakastuu Ewan McGregorin esittämään Philipiin. (USA/Ranska 2009) Sub maanantai 25.6. klo 21.00

Magic Mike XXL

** Ensimmäinen Magic Mike -elokuva seurasi päätähti Channing Tatumin kokemusten pohjalta nuoren Miken uraa strippausmaailmassa. Jatko-osassa Mike on saanut haaveilemansa huonekalufirman, mutta vanhat kaverit houkuttelevat miehen takaisin lavalle. Ykkösosan mahtisonni Matthew McConaughey on kuitenkin joukosta poissa, ja niin on innostuskin. Aiheesta kiinnostuneille on kyllä sixpäkkiä tarjolla. Ensiesitys. (USA 2015) Nelonen maanantai 25.6. klo 21.00

Kim Novak ei uinut Genesaretinjärvessä

*** Ruotsalaisen Håkan Nesser tunnetaan kai parhaiten rikosromaaneistaan, mutta niissäkin on aina seassa jotain arvaamatonta. Mysteerin värinää on tässäkin Nesserin kirjaan pohjautuvassa kasvutarinassa. 1960-luvun koulupojat viettävät kesälomaa isonveljen kera, kun Hollywood-tähti Kim Novakilta näyttävä kaunotar ilmaantuu maisemiin. Aikuisuus näyttää myös rumempia kasvojaan. (Ruotsi 2005) Yle Teema & Fem maanantai 25.6. klo 21.00