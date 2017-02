Jazzmuusikko Al Jarreau kuoli 76-vuotiaana

Yhdysvaltalainen jazzmuusikko Al Jarreau kuoli sunnuntaina 76 vuoden iässä. Hänen managerinsa mukaan jazzvokalisti kuoli sairaalassa Los Angelesissa. Tämä tapahtui vain muutamia päiviä sen jälkeen, kun artisti oli ilmoittanut vetäytyvänsä kiertue-elämästä uupumuksen takia.

1960-luvun lopulla uransa aloittaneen Jarreaun ensialbumi We Got By ilmestyi vuonna 1975. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat We’re in This Love Together (1981) ja After All (1984).

Jarreau ehti saada yhteensä seitsemän Grammy-palkintoa harvinaislaatuisesti sekä jazzin, popin että R&B:n palkintoluokissa.

Jazzveteraani esiintyi Suomessa Helsingin Musiikkitalossa 2014 ja Espoon April Jazzissa 2009.