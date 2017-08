Jäljelle jäävät vain sanat – yli 200:n Dave Lindholmin laulun sanoitukset laitettiin kansien väliin

Pieni hento ote ei riitä, kun nappaa Dave Lindholmin (s.1952) Sanat – Sitähän se kaikki on -teoksen (Johnny Kniga) hyppysiinsä.

Yli 300-sivuinen teos kätkee uumeniinsa 45 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa ja yli 200 laulun sanat. ”Sanat, ja vain ne. Fiilis”, todetaan kansilehdellä. Mukana ei ole selityksiä, alaviitteitä, ei edes esipuhetta.

Kirjan aloitusraitana ei suinkaan ole Lindholmin ensimmäinen kappale tai edes ensimmäinen suomenkielinen kappale, vaan biisi He tekevät elämästä helmen vuoden 1990 Sillalla -albumista.

Kirja on rakennettu teemoittain, ei kronologisesti. Teemoja on kolme: plus- ja miinusmerkkinen rakkaus sekä Elämä. Hidas & nopee.

Sanat sisältää Lindholmin suomenkielisen tuotannon. Lindholm kertoo, että aluksi mietinnässä oli myös englanninkielisten kappaleiden julkaisu. Nyt lauluista tavallaan puolet puuttuu.

– Eihän se sinänsä ole kauhean kattava kuva mun touhuista, hän sanoo, mutta pitää toteutunutta ratkaisua kuitenkin parempana.

– Siitä olisi tullut aika kauhea tiiliskivi. Siinä vaiheessa olisi ollut ilman muuta kronologinen järjestys.

Kirjan varhaisin laulu on vuodelta 1972 ja viimeisin vuodelta 2016. Laulut ovat Lindholmille olennainen osa elämää.

– Niiden kautta oikeastaan muistan määrättyjä aikoja.

Lindholmin mukaan on selvää, että teksteistä näkee, miten osa on nuoren tyypin ja osa ikäihmisen kirjoittamia.

– Olishan se aika paha, jos ei olisi eroa, niin sitten olisi kyllä aika hölmö, Lindholm nauraa.