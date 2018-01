Jack White saapuu kesällä Ilosaarirockiin

Yhdysvaltalaisartisti Jack White esiintyy heinäkuussa Joensuun Ilosaarirockissa.

Soolouransa ohella White tunnetaan erityisesti vuonna 2011 hajonneesta White Stripes -yhtyeestä. Whiten säveltämä White Stripes -hitti Seven Nation Army on muodostunut jalkapallokatsomojen kuorolaulumelodiaksi. Hän esitti James Bond -elokuvan Quantum of Solace tunnussävelmän.

White on voittanut urallaan 12 Grammyä.

Kiertueilla on kuultu soolotuotannon ja White Stripesin kappaleiden lisäksi myös Whiten The Dead Weather ja The Raconteurs -yhtyeiden tuotantoa.

Kolmas sooloalbumi Boardin Beach House julkaistaan 23. maaliskuuta.

Ilosaarirock järjestetään 13.–15. heinäkuuta Joensuussa.