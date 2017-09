Indie ujuttautuu Time Tunneliin, tapahtuma kerää elektronisen musiikin ystäviä Ouluun

Elektronisen musiikin tapahtuma Time Tunnel järjestetään jälleen lauantaina Oulussa. Jo vuodesta 1994 soinut tapahtuma hivuttautuu tänä vuonna indiemusiikin suuntaan. Siitä huolehtii oululainen Satellite Stories ja sen DJ-setti.

Tapahtuman tuottaja Topi Paanasen mukaan elektronisen musiikin ja indiemusiikin raja on nykyään häilyvä. Hän muistuttaa, että Satellite Storiesin omassa tuotannossa on mukana aika paljon elektronisia elementtejä.

– Meistä ihan toimiva ja järkevä suunta, mihin ollaan lähdetty. Ei niin tiukkapipoisesti yhtä genreä, vaan lähdetään vähän laajentamaan, Paananen sanoo.

Punaisena lankana järjestäjillä oli tuoda kaupunkiin esiintyjiä, joita täällä kuullaan harvemmin.

Illan pääesiintyjä on pitkään konemusiikin alalla vaikuttanut ja YleX:ltä suurelle yleisölle tuttu Orion. Häntä ennen päälavalle nousee muun muassa Rony Rex, jonka levy-yhtiö Time Tunnelinkin järjestävä Youth Control on.

– Sillä tavalla monimediallinen tyyppi, että klubeilla riittää paljon keikkoja ja toisaalta on taas tehnyt Facebook-livejä mitä jännimmissä paikoissa, Paananen kuvailee.

Aularavintolan klubilla soittaa muun muassa helsinkiläinen tuottajakaksikko Trevor Deep Jr. Paananen kertoo duon soundin olevan syvää teknoa ja housea melodisella, sielukkaalla tavalla.

Muut Time Tunnelin esiintyjät ovat L.A.O.S., Miami Jim, Disco Despair, Kristiina Männikkö, Lauri H., DJ MZA, Miha, Illyana ja Roisto.

Time Tunnel palasi Kulttuuritalo Valveelle 2015. Paanasen mukaan Valve on ollut paikkana erittäin hyvä.

– Sinne saadaan rakennettua ne kolme lavaa, mutta se on kuitenkin sen verran tiivis paikka, että sinne saadaan hyvät bileet tuommoisella noin 500 henkilön kapasiteetilla.

Paananen vertailee tiloja siten, että pääsalissa on ison maailman meininki, kahvilassa on puutarhabailut ja galleriaklubi on puolestaan pienempi teknoluola.

Jo viime vuonna Time Tunnelissa kokeiltiin visuaalisten elementtien projisointia kolmiulotteisille pinnoille, mutta tänä vuonna sitä toteutetaan entistä isommassa mittakaavassa.

Time Tunnel järjestetään Kulttuuritalo Valveella lauantaina kello 21 alkaen. Ikäraja on 18.