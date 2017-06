Ihan Ölövinä -värityskirjassa on teemana Oulu, kansikuvassa Toripolliisi iskee silmää

Oulun kaupunki julkaisee Oulu-aiheisen värityskirjan. Ihan Ölövinä -kirjassa on kaksikymmentä väritettävää postikorttia, joiden teemana on Oulu. Värityskirjassa on kuvia muun muassa Rotuaarista, tuomiokirkosta, Pikisaaresta ja Koskikeskuksesta.

Kirjan on tehnyt oululainen graafikko ja kuvittaja Jenni Alasimi.

Värityskirja julkaistaan torstaina 29. kesäkuuta Oulu10:n aulassa. Julkaisutilaisuudessa Alasimi kertoo värityskirjan tekemisestä.

Kirjan kuvasta on myös tehty suurennos, jota yleisö voi yhdessä julkaisutilaisuudessa värittää. Lisäksi paikallaolijoiden kesken arvotaan kymmenen värityskirjaa.