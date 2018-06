"Huumaava miljöö" - Väyläfestivaali ulottuu nyt Torniolta aina Kilpisjärvelle asti

Toista kertaa järjestettävä monitaiteinen Väyläfestivaali ulottuu tänä kesänä Torniosta Kilpisjärvelle, lipuen ensin Tornionjokea ylävirtaan ja puskien sitten pontevasti pohjoiseen koko rajajokien mitalta.

Viime vuonna debytoinut Väyläfestivaali on jo nyt profiloitunut Tornionlaakson erilaisten taiteiden ja traditioiden esityskanavaksi.

– Olemme tietoisesti lähteneet kehittämään tapahtumaa siten, että eri vuosina syvennymme erilaisiin taiteenlajeihin ja tyylisuuntauksiin. Tarjontaa on niin paljon. Tänä vuonna panostamme etenkin folk- ja jazzmusiikkiin, sekä kuvataidenäyttelyyn ja taideresidenssiin, luonnehtii tapahtuman taiteellisen työryhmän puheenjohtaja, pianotaiteilija Paavali Jumppanen.

Tapahtuman avajaisia vietetään torstaina Tornion historiallisessa saarikirkossa oopperalaulaja Petri Pussilan johdolla ja Outi Nissin säestyksellä. Pohjoinen laulu -konsertti käsittää ympäröivien vesistöjen innoittamia kappalevalintoja, negrospirituaaleja sekä Paavo Ruotsalaisen monologin oopperasta Viimeiset kiusaukset. Lauluhetkiä rytmittävät Nissin tulkinnat Brahmsin koraalipreludeista.

– Kesäisiin kirkkokonsertteihin sopivat mielestäni valoisat, viihdyttävät teokset, Pussilla luonnehtii herkän tunnelmallisessa ympäristössä järjestettävää tilaisuutta.

Innokkaaksi kalastuksen ystäväksi tunnustautuva Pussila kertoo etsineensä väylän varrelle istuvia, jokiteemaisia sävellyksiä. Konsertissa kuullaankin muun muassa hengellinen laulu Deep Riversekä Ol’ Man Riverklassikkomusikaalista Show Boat.

– Teoksissa välittyy se, kuinka vanhat joet ovat virranneet jo tuhansia vuosia, riippumatta siitä mitä maan päällä tapahtuu. Ja joet jatkavat sittenkin virtaamistaan, vaikka ihmiset tallaisivat paikoillaan, Pussila kuvailee kappaleiden haikeata mutta lohdullista sanomaa.

Pussilan mukaan konsertti toimii sulavana johdatuksena Väyläfestivaalin muuhun musiikkitarjontaan.

– Negrospirituaalit ovat liima-ainesta, joka rakentaa siirtymän kohti jazzin juuria. Spirituaaleja kuulee nykyisin esitettävän verrattain harvoin. Ne istuvat erittäin hyvin bassoäänelle, Pussila kertoo.

Tänä kesänä Väyläfestivaalilla halutaan koota entistä voimakkaammin yhteen kolmen naapurivaltion taiteilijoita ja taiteenystäviä. Jumppanen korostaa, että keskiössä on etenkin vuorovaikutteisuus – niin yleisön houkutteleminen rajan yli kuin myös artistien vieraileminen rajan takana.

– Teemana on liike, kansat, kulttuurit ja identiteetit. Aloitamme kolmella tapahtumalla Suomessa, minkä jälkeen vietämme kolme intensiivistä päivää Ruotsissa. Tapahtuma on aikataulutettu siten, että sen mukana voi seurata vaikka alusta loppuun, hän summaa.

Suomessa kuullaan Pussilan ja Nissin lisäksi saamelaisfolkyhtyettä Ulla Pirttijärvi & Ulda Aavasaksan Juhannusjuhlilla sekä vietetään Leena ja Juho Karjalaisen taidenäyttelyn avajaisia Muonion Galleria Jieriksessä. Näyttely jatkuu festivaalin jälkeen aina heinäkuun loppuun.

Ruotsissa päästään tutustumaan muun muassa kuvanveistäjä Essi Korvan taiteilijaresidenssiin Lannavaarassa. Korva matkustaa Kristallen Ab:n kivihiomoon viikkoa aikaisemmin työskentelemään intuitiivisesti luonnonmateriaalien parissa ilman ennakkomääreitä. Yleisö pääsee myöhemmin seuraamaan Korvan teoksen rakentumista tai halutessaan osallistumaan siihen itse.

Erityisen innostunut Jumppanen on festivaalin kehittämästä möte-konseptista. Siinä kahden eri tradition muusikot kohtaavat konsertissa ensi kerran luodakseen jotain, mitä ei ole ennen kuultu.

Tapahtuman ensimmäisessä möte-konsertissa Lannavaarassa saksofonisti Jukka Perko lyöttäytyy yhteen norjalaisen Arvvas-duon kanssa, johon kuuluvat kontrabasisti Steiknar Raknes sekä joikua ja americanaa yhdistelevä laulaja Sara Marielle Gaup. Toisena iltana Kilpisjärven koululla voimansa yhdistävät harvoin Suomessa esiintyvä, meänkielinen folkyhtye JORD sekä alattiolainen joikaaja Johan Sara Jr.

Jumppanen kuvailee tapahtumaa ainutlaatuiseksi. Vaikka festivaali levittäytyy pienille paikkakunnille, jo viime vuonna se haali puolisentuhatta kävijää.

– Miljöö on suorastaan huumaava. Täällä on tilaa erilaisille ajatuksille ja tekijöille. Se ideoiden rajaton rikkaus, jota alue tuottaa... Voisi sanoa, että meillä on väyläkuume!